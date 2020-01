Verrassende opening van nieuwjaarsreceptie

Op het voorplein van Slot Zeist was maandagavond een voorproefje te zien van het internationaal lichtkunstfestival op Slot Zeist. In een zeven minuten durende dynamische lichtshow maakte men kennis met het werk van Lumen in Art.

Zeist - Tijdens het festival wordt Slot Zeist omgetoverd door lichtdesigners en lichtkunstenaars uit binnen en buitenland. Als deze try-out op Slot Zeist een succes is, dan wordt het Slot opgenomen in de cyclus van lichtfestivals op kastelen in Europa.

In zijn nieuwjaarstoespraak binnen riep burgemeester Koos Janssen de inwoners van Zeist op om zich in het komende jaar "te verwonderen en open te staan voor dat wat anders is. Het binnenlaten. En daarna kijken hoe we samen mens kunnen zijn. Op straat. In de wijk. In onze gemeente. Er strekt zich een nieuw jaar voor ons uit. Een jaar dat vast anders zal lopen dan we nu denken. Met onverwachte wendingen. Onbekende voorvallen. En ontzettend veel ontmoetingen met mensen die anders zijn".

Hij wenste iedereen een gezond en gelukkig nieuw jaar vol verwondering met elkaar. Direct na zijn speech verwonderde hij meteen zichzelf en het aanwezige publiek door mee te doen met het optreden van het a capella trio Bel Ami.