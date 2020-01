Verkeerde datum

ZEIST - In de krant van 25 december stond per abuis vermeld dat de informatieavond over Wonen en Werken bij de Weijer op 13 januari is. Dit is onjuist. De Informatieavond is op 22 januari van 19.00 tot 21.00 uur bij Woonzorgcentrum Bunninchem, Burgemeester van de Weijerstraat 26 in Bunnik. Het eerste uur gaat over Wonen in de Weijer. Het tweede uur gaat over Werken bij De Weijer. Geïnteresseerden zijn van harte uitgenodigd! Meer informatie: www.werkenbijquarijn.nl