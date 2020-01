Versierde beelden in dorp Austerlitz

Traditiegetrouw versiert zorgcoöperatie Austerlitz Zorgt (AZ) op nieuwjaarsochtend de beelden aan weerszijden van het dorp.

door Carol Dohmen

Austerlitz - Uiteenlopende thema's zoals aandacht voor het klimaat, huisvesting en zorg passeerden afgelopen jaren de revue. Dit jaar tooide een gedicht van Fred Penninga de beelden. Op verzoek van Austerlitz Zorgt verwoordde hij de belangrijkste gebeurtenis die het dorp in 2020 tegemoetziet: de oplevering van het Hart van Austerlitz.

Wim Oerlemans, bestuurslid van AZ, verzorgt de PR en ledencommunicatie. Terwijl natte, koude mist voor de nodige uitdaging zorgt om de linten met dichtregels aan de beelden vast te maken, grijnst hij: "Dit is wat ze noemen guerillamarketing, met beperkte middelen in korte tijd een groot resultaat bereiken. De eerste keer, zeven jaar geleden, kregen de beelden met kerst een muts en een das. Mensen spraken erover, sommigen dachten aan een brave kwajongensstreek. Met nieuwjaar kregen alle inwoners van het dorp een wenskaart van Austerlitz Zorgt, met een foto van die versierde beelden." De belangrijkste boodschap die de organisatie hiermee wil uitstralen is dat ze er voor iedereen zijn en dat ze snel en zorgzaam werken. Succesvolle marketing en communicatie is een van de succesfactoren achter Austerlitz Zorgt. Voorzitter Jan Snijders: "We laten geen kans onbenut om aandacht te vragen voor de coöperatie. Mede daardoor hebben we procentueel het hoogst aantal leden van vergelijkbare organisaties in Nederland."

Het thema voor dit jaar was snel bedacht. De oplevering van het Hart van Austerlitz wordt een hoogtepunt in de recente geschiedenis van opeenvolgende, succesvolle burgerinitiatieven. Het Hart van Austerlitz staat letterlijk midden in het dorp en omvat straks een dorpshuis, basisschool, peuterspeelzaal, aan zorg aangepaste woningen en starterswoningen.

Voor de uitwerking van het idee benaderde Oerlemans huisdichter Fred Penninga. Oerlemans: "Het leuke is dat ik van het bestuur altijd carte blanche krijg om iets te verzinnen. Ik kende Fred Penninga, hij was eerder betrokken bij AZ via een gemeentelijk project, 'Dichter bij de zorg'. Dat project had tot doel had poëzieactiviteiten bij instellingen in de zorg in de gemeente Zeist te initiëren."

Inmiddels passeren verschillende bewoners de beelden. Ze staan even stil en steken een duim op naar de actieve bestuurders. Nadat de versiering eindelijk goed vastzit, maakt Oerlemans een foto. "Die gaat zometeen naar de drukker. Morgen valt weer bij alle inwoners een actuele nieuwjaarskaart in de bus. Austerlitz Zorgt, snel en accuraat.''

Austerlitz 2020

Eeuw in, eeuw uit…

gedenk het lief, het leed

geschiedenis als grond

voor wat Austerlitz heet.

Hoor, het nieuw geluid…

kijk, een nieuwe start

ervaar dit sterk verbond

en voel 't kloppend Hart.