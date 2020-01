Wandelen over het Kromme Rijnpad

In de omgeving van Utrecht kun je goed wandelen. Wij trekken dan ook de wandelschoenen aan en proberen diverse routes uit. Deze week: deel twee van Het Kromme Rijnpad, dat loopt door een veelzijdig landschap van akkers, weilanden, bossen en landgoederen met mooie oude boerderijen en woningen, door dorpskernen en langs een stukje snelweg.

door Hetty Heijne

UTRECHT - Het Kromme Rijnpad is een gevarieerde wandeltocht tussen Utrecht en Wijk bij Duurstede die grotendeels de loop van de Kromme Rijn volgt. De route is in totaal 29 km lang, maar op te delen in tien etappes die variëren van 1,5 tot 4 km. Vorige week zijn we van Utrecht naar Odijk gelopen, deze week wandelen van Odijk naar Wijk bij Duurstede. De wandelroute is gemarkeerd met paaltjes waarop een wandelaar en de tekst 'Kromme Rijnpad'. Een pijl wijst je in de juiste richting (je kunt ook de wandelgids downloaden of kopen bij het VVV).

We starten in Odijk bij etappe vijf en de routebeschrijving stuurt ons vrijwel meteen de weilanden in. We gaan een klein bruggetje over en komen uit op het Jaagpad dat langs het water slingert, om uiteindelijk bij kasteel Beverweert uit te komen. Volgens onze route-informatie zaten hier vroeger veel bevers in de rivier, vandaar de naam. Een stuk verderop gaat er - vlak voor de brug over de Kromme Rijn - een weg links naar een woning. Naast deze woning ligt Sluisje Cothen. Bij deze weg staat een bord met 'verboden toegang', maar wandelaars van het Kromme Rijnpad mogen doorlopen om het sluisje te bekijken en ook wij lopen hier naartoe.

We vervolgen we onze route en wandelen parallel aan de N229. Verderop gaan we deze onderdoor en belanden op de ventweg. Weg mooi uitzicht en rust. Dit verandert gelukkig snel als we een pad inslaan dat tussen verschillende boomgaarden loopt. Het is december, maar met een beetje fantasie zie je hoe de bomen in de zomer in bloei staan. Aan het eind van het Molenspoor gaan we links een smal paadje in. Hier worden we getrakteerd op - wederom - een weids uitzicht over de weilanden. We begroeten een paar paarden en schapen in de wei en gaan links een pad in naast een woonwagenkamp. Aan het eind van dit pad loop je het dorp in. Hier zijn restaurantjes en we besluiten een pauze te nemen.

Na onze tussenstop komen langs Kasteel Rhijnestein en gaan door Brinkdorp Cothen, dat is aangewezen als beschermd dorpsgezicht; er heerst hier een sfeer als in vroeger tijden. We wandelen weer tussen de boomgaarden, waarna we de N229 oversteken. Na Proeverij de Pronckheer gaan we rechts het fietspad op waarna we uitkomen bij het Vikinghof Natuurreservaat van Stichting Het Utrechts Landschap. Het laatste stuk van de wandelroute gaat door een woonwijk en onder een molen door. Meteen naast restaurant 'Terras' gaan we de trappen omhoog en door de opening in de stadsmuur. Dit is het eindpunt van onze wandeltocht.