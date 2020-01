Wandelen langs de Kromme Rijn deel 1

In de omgeving van Utrecht kun je goed wandelen. Wij trekken de wandelschoenen aan en proberen diverse routes uit. Deze keer: Het Kromme Rijnpad.

door Hetty Heijne

UTRECHT - Het Kromme Rijnpad is een gevarieerde wandeltocht tussen Utrecht en Wijk bij Duurstede die grotendeels de loop van de Kromme Rijn volgt. De route is in totaal 29 kilometer lang, maar op te delen in tien etappes die variëren van 1,5 tot 4 kilometer. Wij besluiten het deze week het gedeelte van Utrecht naar Odijk te wandelen en volgende week het gedeelte van Odijk naar Wijk bij Duurstede.

De wandelroute is gemarkeerd met paaltjes waarop een wandelaar staat afgebeeld. Daaronder staat, op een witte band, de tekst 'Kromme Rijnpad'. Een pijl wijst je in de juiste richting (je kunt ook de wandelgids downloaden of kopen bij de VVV). Etappe één loopt van Het Ledig Erf naar Galgenwaard en start in de oude binnenstad met zijn bijzondere steegjes en groene, statige singels. Wil je hier nog iets bijzonders doen dan zou je de 112 meter hoge Domtoren kunnen beklimmen, ware het niet dat die in de steigers staat. Al vrij snel ga je door een parkje en wordt de route steeds groener.

Uiteindelijk komen we op het (onverharde) Jaagpad langs de Kromme Rijn. Volgens de info op onze routebeschrijving was De Kromme Rijn vroeger een brede rivier die stroomde van Wijk bij Duurstede naar Utrecht. Langs de Kromme Rijn vind je leuke informatieborden. Na ongeveer 1,5 kilometer lopen we in de richting van Oud-Amelisweerd. Dit is etappe twee. Ondanks dat het december is kom ik bij Landgoederen Amelisweerd en Rhijnauwen kano's tegen afkomstig van botenverhuur De Rijnstroom.

Bij Landgoed Amelisweerd aangekomen vinden we in het gerenoveerde koetshuis het bezoekerscentrum met informatie over het gelijknamige landgoed. We stappen er binnen en raken aan de praat. We krijgen te horen dat als je hier iets van de route afwijkt (stukje doorlopen) je bij Fort Rhijnauwen uitkomt, het grootste vestingwerk van de Nieuwe Hollandse Waterlinie én van Nederland.

Bij het naastgelegen theehuis besluiten we een pauze in te lassen en trakteren we onszelf op koffie en appeltaart. Het is er gezellig en de verse appeltaart is heerlijk.

Als we weer verder wandelen gaan we een bruggetje over: de Kromme Rijn ligt nu rechts van ons. Voorbij de golfbaan kruisen we de spoorlijn via laag tunneltje en bij sportcentrum De Rumpst gaan we onder snelweg (A12) door. De route hier is wat minder mooi, er is een industrieterrein en er is veel geluid van de snelweg. Uiteindelijk komen we weer bij een mooi stuk met veel groen en water. Bij Bunnik kijken we bij de Bunnikerbrug die vroeger diende als tolbrug met ernaast het oude tolhuis, het raadhuis uit 1897 en de Romaanse kerktoren. Verder lopend wandelen we Odijk in. Hier is tevens het eind van de vierde etappe en we besluiten onze wandeling, na 13 kilometer, te beëindigen. Volgende week het vervolg!