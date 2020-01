Felicitatie van de Koning voor De Leur

Zeist - Woensdag 8 januari bracht burgemeester Janssen een bezoek aan de 100-jarige heer De Leur. Hij woont bij Warande aan de Arnhemse Bovenweg. De Leur ontmoette zijn echtgenote bij uitgeverij De Bezige Bij en was 66 jaar getrouwd. Het paar woonde in Blaricum. Na een val van de trap is de heer De Leur dichter bij familie gaan wonen in Zeist. Zijn evenwicht is wat slechter geworden het afgelopen jaar, maar naar eigen zeggen in zijn 'koppie' nog altijd goed. Hij was een sportieve man die veel voetbalde en schaatste. De Leur kreeg ook een felicitatiebrief namens het Koninklijk paar, die hij op deze foto toont.

(Foto: Mel Boas)