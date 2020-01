Hoge Dennen boordevol activiteiten

Kerckebosch onderging de laatste jaren een metamorfose. Oude flats maakten plaats voor nieuwbouw en er kwam ook een nieuw wijkcentrum dat Het Binnenbos werd genoemd. Het medische gedeelte werd samen met een oefenruimte van Muziekschool Backstage officieel geopend op 28 augustus 2015. De ontmoetingsruimte opende op 30 september 2016.

door Rutger van den Hoofdakker

Zeist - ''In Kerckebosch en Hoge Dennen vinden maandelijks vele activiteiten plaats'', zegt Sera Willemsen, sociaal werker bij Meander Omnium. ''Vorig jaar zijn we begonnen met een wijkkalender om de activiteiten onder de aandacht te brengen, want het is toch zonde als je achteraf hoorde dat er een leuke activiteit was.

Gouden koffie

Een van de eerste activiteiten was de Gouden koffie. Op elke dinsdagmorgen gezellig met andere buurt bewoners een bakkie doen. Als je slecht ter been bent of moeite met reizen, kun je zelfs worden opgehaald door 'De Gouden Koets', een elektrische auto die wordt bestuurd door een enthousiaste groep vrijwilligers. De Gouden Koets wordt ook ingezet bij maaltijden en andere activiteiten in Het Binnenbos.''

''In juni 2019 kwam onze eerste maandelijkse Wijkkalender uit', zegt Sera. 'Dat paste toen op twee kantjes. Nu hebben we een vier pagina's grote wijkkalender met wandelingen, koffie-uurtjes, spelletjesmiddagen en maaltijden. Voor kinderen van de basisschool is er wekelijks gratis huiswerkbegeleiding. Er zijn meerdere ruimtes in het Binnenbos zoals een café en een gymzaal die je kunt afhuren voor bijeenkomsten.''

Sportclinics

Sportief Zeist presenteert in samenwerking met de Jeugdwerkraad en Meander Omnium op zondag 26 januari vier verschillende sportclinics voor kinderen van 7 tot en met 12 jaar. Het ene initiatief leidt soms tot een ander. ''Er worden hier wandeltochten georganiseerd door de wijk die een ommetje worden genoemd'', vertelt Sera. ''Sommigen vonden het tempo te laag en hebben een nieuwe groep opgericht die De Doorstappers heet.''

Mis geen activiteit. Zo is er op woensdag 22 januari een driegangenmaaltijd met winterkost. De wijkkalender ligt in o.a. Het Binnenbos, bij supermarkten, het wijkinloophuis en de verzorgingcentra. Daarnaast staat de kalender op diverse websites zoals Oost Vitaal Zeist en Meander Omnium. Zie ook de facebookgroep Wijkkalender Kerckebosch - Hoge Dennen. Vanaf 5 februari is er elke woensdag tussen 14.00 en 15.30 uur de Speelmeebus vol met buitenspeelgoed zoals trapauto's, waveboards en driewielers.