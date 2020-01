Actviteiten bij De Boswerf: broodjes bakken en vetbollen maken

Bij bezoekerscentrum De Boswerf komen ieder jaar veel bezoekers. Niet alleen ouders en opa's en oma's met kinderen of mensen die een wandeling maken, maar ook koolmezen, gaaien, vinken en een heleboel andere vogels. Met een beetje geluk laten ze zich zien. Anders is er binnen een tentoonstelling met opgezette vogels, waar vogels als uilen en een bonte specht met jong te bewonderen zijn.

door Ellis Plokker

Zeist - Judith Stoker werkt al elf jaar bij de Boswerf in Zeist als natuurgids en educatiemedewerker. Ze verzorgt met name educatiepakketten en lessenkisten voor basisscholen, niet alleen in Zeist, maar in de hele regio, van Austerlitz tot aan Woudenberg. Stoker werkt samen met drie andere beroepskrachten. Daarnaast werken er zo'n veertig vrijwilligers bij de Boswerf. Stoker: "Zonder de vrijwilligers zouden we niet kunnen draaien. Samen met hen verzorgen we educatieve activiteiten, met name voor gezinnen met kinderen en voor schoolklassen."

Stoker vertelt dat bij sommige activiteiten begeleiding van ouders nodig is. De vrijwilligers begeleiden de activiteiten, maar zijn er niet om te kinderen steeds te corrigeren. Stoker: "Als we met vuur werken, bijvoorbeeld bij het broodjes bakken, is het voor de veiligheid belangrijk dat er een ouder in de buurt is." Dat geldt ook voor een activiteit als een lampion maken van een pompoen, een activiteit die in de herfst plaatsvindt. "Dat doen we met een scherp mes en dat vereist enige vaardigheid. We organiseren ook wandelingen voor ouders met kinderen."

Nestkast timmeren

De Boswerf organiseert leuke activiteiten, die ook nuttig zijn. Bij het maken van vogelvoer is het bijvoorbeeld handig om te weten wat er in een bol moet, en dat het niet zoveel zin heeft om zo'n bol in de zomer op te hangen. Eind februari kunnen kinderen een nestkast komen timmeren op de Boswerf. Stoker vertelt: "Dan is het handig om te weten met welke soort nestkast je welke vogel aantrekt. Als je hem pas in het voorjaar ophangt, dan ben je een beetje laat. Vogels zijn al veel eerder bezig met zoeken naar een mooie plek voor een nestje. En nu al zijn ze bezig met het zoeken naar kastjes voor een slaapplek."

Op 1 januari was de Boswerf open en kwamen er maar liefst 240 bezoekers. "We hadden een leuke knutselactiviteit, vogelvoerpoppetjes maken. Dat doen we weer op woensdagmiddag 15 januari." Bij de Boswerf komen behalve mensen ook veel vogels. Achter het raam in de bezoekerscentrum hangen netten met nootjes. Met een beetje geluk zie je daar een staartmees of een bonte specht. Binnen is een tentoonstelling met opgezette vogels. Eind januari is de Nationale Vogeltelling, kunnen bezoekers een feestmaal voor vogels maken en natuurlijk meetellen. www.odru.nl/nme-aanbod-natuur-en-milieueducatie/de-boswerf/