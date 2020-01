Seyster Prothesehulp helpt bij gebitsproblemen

In Zeist bestaat de Stichting Vila Velha. Deze organisatie is een initiatief van Zeistenaar Joost Planje (51). Vila Velha zamelt oud ijzer in en verwerkt en verkoopt dat. Van de opbrengsten worden verschillende goede doelen gesteund. Een van die doelen is het ondersteunen van kinderen in armoede in de Braziliaanse stad Forteleza. Maar er zijn ook doelen dichter bij huis. Een deel van het bijeengebrachte geld gaat naar de Ezelsociëteit in Zeist. Een ander deel wordt gebruikt om het werk van de Seyster Prothesehulp mogelijk te maken.

door Maarten Bos

Zeist - De Seyster Prothesehulp is ook opgezet door Joost Planje. Met het geld van Vila Velha worden via de Prothesehulp mensen geholpen die dringend behoefte hebben aan een gebitssanering of -prothese, maar daar geen middelen voor hebben. Joost legt uit: "Als iemand last heeft met zijn gebit kan dit leiden tot schaamte, verlies van zelfvertrouwen en zelfs isolement. Daarom help ik ze met dit probleem".

Weinig armslag

Mien Ditmar (62) was tot voor kort coördinator bij inloophuis Het Lindenhuis in Zeist. Zij kwam vaak in aanraking met personen die weinig armslag hebben. Mien: "Zo was ik beoordelaar bij de Voedselbank. In mijn werk daar kwam ik Wim tegen. Hij had moeite om rond te komen en hij had een slecht gebit. Ik wist van het werk van Joost en ik heb de verbinding gemaakt. Wim wilde graag geholpen worden en Joost heeft contact gelegd met een tandarts. Hij vond de Zeister tandarts Leusink bereid om te helpen. Ook Wims vrouw had een slecht onderhouden gebit. In een moeite door is ook zij geholpen. Een mooi resultaat".

Maximale vergoeding

Joost: "Op deze manier helpen we nu sinds 3 jaar zo'n zeven mensen per jaar. We geven een maximale vergoeding van 2500 euro per geval. De betrokken personen zijn er enorm mee geholpen. Veel tandartsen vinden het leuk om hieraan meer te werken. Wij vinden dit een hele goede besteding van het geld dat wij verwerven".

Voedselbank

Wim en zijn vrouw maakten gebruik van de Voedselbank. In principe komt iedereen voor hulp in aanmerking die onderhoud aan het gebit nodig heeft en daarvoor geen geld heeft. Zo heeft de Seyster Prothesehulp ook vluchtelingen geholpen. Die hebben vaak lang geen tandheelkundige zorg gehad.

In Zeist lopen de contacten op dit vlak dan meestal via Vluchtelingenwerk West- en Midden-Nederland (VWMN). Prothesehulp heeft contact met verschillende tandartsen en doorgaans kunnen mensen geholpen worden door de arts van hun keuze. Mooi werk van Joost Planje en in het geval van Wim en zijn vrouw ook van Mien Ditmar. Zij zorgde voor de verbinding en maakte het mogelijk dat Wim en echtgenote weer onbezorgd kunnen lachen.