Bezoek voor 100-jarige mevrouw Gerrits

Woensdag 15 januari bezocht burgemeester Janssen de 100-jarige mevrouw Gerrits-van Barneveld in haar woning in Pathadea aan de Oranje Nassaulaan 7.

Zeist - In een kamer vol met haar vier dochters en aanhang vertelde de van oorsprong Utrechtse mevrouw Gerrits aan de burgemeester hoe zij in 1948 in Zeist terechtkwam. Na 72 jaar in Zeist hangt er nog steeds een prent van de Utrechtse Domtoren achter haar mooi versierde stoel.

Mevrouw Gerrits werkte tot haar huwelijk in 1948 als coupeuse in een naaiatelier dat kleding maakte voor de gegoede burgerij van Utrecht. Een man bracht haar naar Zeist. Zij had hem tijdens de oorlog ontmoet op een van haar fietstochten richting het oosten van Nederland om voedsel te vinden voor haar familie in Utrecht. Samen met een collega coupeuse ging zij op pad richting Deventer, waar zij door verstelwerk te doen bij boerengezinnen extra eten mee kreeg voor het thuisfront.

Na haar huwelijk stopte ze met werken om zich toe te leggen op de opvoeding van haar vier dochters Gerda, Lida, Rina en Marjan. Zij bleef voor hen wel zelf de kleding maken. Zij was degene, die thuis de broek aan had. Zij bestierde naast het gezin haar grote moestuin aan de Tollenslaan 1 waar zij woonde.