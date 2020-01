Januari: maak werk van je duurzame voornemens

Het is januari, dus een goed begin om werk te maken van je duurzame voornemens. Graag attenderen we op twee bijeenkomsten waarbij eenvoudig verduurzamen centraal staat: het bijwonen is meer dan de moeite waard. Helaas wel allebei op 21 januari gepland dus er moet gekozen worden.

Zeist - Een lekker warm huis begint met goede isolatie. Mijn Groene Huis biedt dinsdag 21 januari in Cultureel Centrum de Kameel, Dolderseweg 167A een informatieavond over isolatiemogelijkheden en de collectieve isolatie-actie Heel Zeist Isoleert. Ook gaan ze in op de landelijke Subsidieregeling Energiebesparing Eigen Huis (SEEH) die sinds september 2019 benut kan worden.

Alle bewoners

De avond is bij uitstek geschikt voor de bewoners van Den Dolder, maar alle bewoners uit de gemeente Zeist zijn van harte welkom. Begintijd: 20.00 uur, inloop vanaf 19.30 uur.

Mijn Groene Huis helpt bewoners met het maken van de goede keuze. Voor alle bewoners van Zeist is een aantrekkelijk collectief aanbod van spouwmuur-, vloer- en bodem isolatie beschikbaar. Meedoen met de actie levert dus ook prijsvoordeel op. En als de buren besluiten hun woning te isoleren levert dat nog extra voordeel op. Kijk voor meer informatie en deelname op www.heelzeistisoleert.nu. Opgeven kan ook via contact@mijngroenehuis.nu.

Leven zonder plastic

Ook dinsdag 21 januari presenteert de werkgroep Afval 0.0 van Samen Duurzaam Zeist een inspiratie-avond over plasticvrij leven. De bijeenkomst vindt plaats in de bibliotheek aan de Markt in Zeist en begint om 20.00 uur. Emily-Jane Townley, Esther Kornalijnslijper en Hilde van der Vegt (allerdrie praktijkdeskundige) vertellen over hun ervaringen met afvalvrij leven, hun aanpak om plastic te weren en ze geven handige tips over hoe je daarbij te werk kunt gaan.

Praktische voorbeelden, alternatieven voor plastics, verborgen plastics in producten en informatie over Samen Duurzaam Zeist ondersteunen de verhalen.

Meer over de bijeenkomsten is te vinden in de agenda op www.samenduurzaamzeist.nl.