Patria zet zich graag voor iedereen in

Trainer Coco Fares is op meerdere fronten actief bij voetbalclub Patria in Zeist. (Foto: Roberto Cancian)

Voetbalclub ZSC Patria uit Zeist zet zich op maatschappelijk gebied in op vele vlakken. De club, op een steenworp gelegen van Slot Zeist, is een voorbeeld voor andere verenigingen. "Patria staat bekend als een volksclub waar meer gebeurt dan voetbal alleen. De club zet zich op een laagdrempelige manier in, waarbij het toegankelijk is naar meerdere samenwerkingspartners. Heel prettig en prachtig dat Patria dat doet", geeft wijkmanager Bram van Wispelweij aan.

door Roberto Cancian

ZEIST - Patria, een kleine club met 140 leden, wil graag klein blijven. "De club is een ware afspiegeling van de maatschappij en komt op voor de minder bedeelden. Als club willen wij graag de medemens helpen. Dat is voor ons veel belangrijker dan geld, status of roem", legt Coco Fares uit. Hij is niet meer weg te denken bij de club waar hij twintig jaar terug al neerstreek als trainer en waar hij nu een aanspreekpunt is die schakelt tussen verschillende organisaties.

Vluchtelingen

"Wij zetten ons in voor vluchtelingen, kinderen met een beperking, langdurig werkelozen maar ook jongeren die hier willen 'hangen' of activiteiten ondernemen. Ook de tussenvoorziening maakt gratis gebruik van de faciliteiten." Fares wil jeugd en ook anderen begeleiden op het gebied van voeding, school, thuissituatie, werk en op financieel gebied. "Op het moment hebben wij als club drie seniorenteams, een damesteam, Onder-19 team en een G-team. Wij willen wel meer jeugdleden, maar in totaal 250 leden is het maximum omdat wij voor iedereen de tijd willen nemen." Fares, die ook het eerste elftal van Patria traint, is trots op wat de club doet op zowel sportief als maatschappelijk gebied. "Wij hebben zowel leden als niet-leden die gebruik maken van de accommodatie. Regel is dat het geen winstgevende organisaties of winstgevende activiteiten mogen zijn. Super dat ook kinderen met een beperking bij ons de mogelijkheid hebben om te sporten", geeft hij aan.

Voorloper

Patria is voorloper op gebied van maatschappelijke inzet. De gemeente is blij met de mogelijkheden en activiteiten die voetbalclub ZSC Patria biedt. Dat heeft geleid tot een nieuwe accommodatie waarbij de club samen met FZO een kunstgrasveld krijgt. Patria krijgt daarbij een nieuwe kantine op de plek waar die van FZO nu staat. "Deze verhuizing zou in juni 2020 moeten gebeuren, er zijn echter bezwaren ingediend betreffende het bestemmingsplan en omgevingsplan", legt wijkmanager Bram van Wispelweij uit. "De bedoeling is dat de clubs gezamenlijk gebruik gaan maken van de locatie", vervolgt hij.

Coco Fares wil verder bouwen. "Het samenbrengen en een team maken, lukt mij altijd. Dat heb ik ook bij Dalto in Driebergen, Vliegdorp en Patria laten zien. Ik wil graag iets terugdoen voor de club die erg goed voor mij is geweest'. Ik ben vaak benaderd door clubs maar ik heb er bewust voor gekozen om zeker tot 2025 de club iets terug te geven.''