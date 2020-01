Liever klein dan groot: over lokale geschiedenis

Zeist - Dr. Anne Doedens zal in twee bijeenkomsten ingaan op de lokale geschiedenis van stads- en dorpsgemeenschappen. Dat is de geschiedenis van een plaatselijke samenleving in al zijn aspecten: liefde en dood, oorlog en vrede, rijkdom en armoede. De grote wereld buiten de eigen dorps- of stadsgrenzen komt er binnen en raakt de lokale bevolking.

Data en tijd: maandag 3 en 17 februari 20.00 - 22.00 uur. Plaats: Walkartcentrum, Kerkweg 19 in Zeist. Kosten: € 20,- voor de twee avonden. U kunt zich opgeven bij Marian Boogaard-Mackay, tel. 030 6931457 of via website www.walkart.nl. Zie ook www.annedoedens.com.