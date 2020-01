Onthulling gedenksteentjes WOII bij politiebureau

Zeist - Woensdag 22 januari worden drie gedenksteentjes over de Tweede Wereldoorlog bij het politiebureau aan de Utrechtseweg onthuld. De plechtigheid begint in het gemeentehuis om 14.00 uur. Hier is ruime parkeergelegenheid. Wethouder Fluitman houdt een toespraak. Daarna gaat het gezelschap te voet naar het politiebureau.

Deze gedenksteentjes worden onthuld in een serie van stenen, die herinneren aan bijzonder plekken en gebeurtenissen die in de Tweede Wereldoorlog in Zeist hebben plaatsgevonden. Zo ontstaat een blijvende route die de herinnering aan de Tweede Wereldoorlog in stand houdt.

Het is precies 75 jaar geleden dat het Zeister verzet de bevrijding van tien Joodse gevangenen uit het politiebureau organiseerde. Men was op de hoogte van het feit dat de tien Joden vroeg in de morgen op de 22ste januari 1945 zouden worden opgehaald door de Duitsers en via Utrecht naar Westerbork zouden worden gebracht.

Een gedeserteerde Duitser (Rudi de Mof) zou samen met Jan Stroomenbergh gekleed in Duits uniform de Joden ophalen en in vrijheid brengen. Er werd een transportorder nagemaakt. Verder werd een vrachtauto 'geleend'en voorzien van een kenteken van de Duitse politie. Er werd goed geoefend. Het moest heel streng overkomen.

Voor de veiligheid lagen diverse verzetsmensen gewapend in dekking. Dat was niet nodig. Alles lukte. De wachtdoende politieman gaf de sleutels. De Joden werden hardhandig naar buiten gebracht en in de vrachtwagen geduwd. Via de Arnhemse Bovenweg ging het op Driebergen aan. Vlak bij de spoorwegovergang werden de gevangenen vrijgelaten. Ze werden opgehaald door verzetsmensen in Driebergen en naar veilige adressen gebracht. Allen overleefden.

Op de website van het Geheugen van Zeist (zoek naar film bevrijding Joden) is een filmpje te zien dat kort na de oorlog van de bevrijding uit het politiebureau is gemaakt.

Op 22 januari worden de stenen bij het politiebureau onthuld. Er zijn drie stenen. Eén voor de commandant van de LO/LKP Piet van den Top, één voor Rudy Beeskow en één voor de tien bevrijde Joodse gevangenen.

Er is eerst een ontvangst in het Gemeentehuis om 14.00 uur. De bijeenkomst wordt georganiseerd door het Geheugen van Zeist.