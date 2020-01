Biga Groep hangt nuttige cadeautjes op

Zeist - Donderdag 16 januari hing wethouder Wouter Catsburg het eerste geschonken nestkastje op, onder toeziend oog van het groenteam van Biga Groep. Het sociaal werkbedrijf schenkt 75 nestkastjes als gebaar aan de twee best presterende gemeenten. Het ophangen van nestkasjes voor pimpelmezen en koolmezen is een van de maatregelen tegen de eikenprocessierups.

Van de vijf gemeenten gunnen gemeente Zeist en gemeente de Bilt het meeste werk aan Biga Groep, in de groenvoorziening en in de schoonmaak. ''Een mooie reden om iets terug te geven aan de inwoners en die gemeenten in het zonnetje te zetten'', vertelt directeur Gerhard ten Hove. Door nestkastjes op te hangen in de buurt van eikenbomen komen er meer koolmezen naar deze plek. En hoe meer koolmezen er zijn, hoe meer eikenprocessierupsen er worden gegeten. De nestkastjes die Biga Groep schenkt zijn gemaakt door Bartiméus.

Wethouder Catsburg is blij met dit cadeau: ''Hieruit blijkt ook dat Biga Groep met de maatschappelijke opgave van de gemeente meedenkt. In totaal worden er 150 nestkastjes opgehangen door het groenteam van Biga.''

Het is bekend dat de processierups veel overlast veroorzaakt. Daarom zet de gemeente Zeist dit jaar onder andere meer in op natuurlijke vijanden van de rups. Het ophangen van nestkastjes voor mezen is hier onderdeel van.