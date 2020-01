Gemengd team BCZ kampioen

Badmintonclub Zeist gemengd is kampioen. (Foto: BCZ)

Zeist - Door een 6-2 zege op OSM Badminton uit Maarssenbroek veroverde het gemengde team van Badmintonclub Zeist 15 januari het kampioenschap. Groot feest na afloop in sporthal Dijnselburg. Tenslotte was het alweer veertien jaar geleden dat de oudste shuttlevereniging in Zeist voor het laatst de hoofdprijs greep.

De teamleden Judith Meling, Krista van Schaik, Anna van Soest, Indira Zuljevic, Niek Boot, Philip Evers en Bernard Weerdmeester sloegen zich in deze competitie zeven keer naar een overwinning. Eenmaal werd 4-4 gespeeld. In het laatste beslissende duel viel Mark Schaap in. Hij won zijn enkelspel. (Foto: BCZ)