Iedereen een kans bij Nieuw Talent orkest

Muziek maken is geschikt voor iedereen. Dat vinden dirigent en musicus Guus Pieksma en John Leenders. Guus heeft een project ontwikkeld waarin iedere volwassene de kans krijgt om muziek te maken: het Nieuw Talent orkest.

Zeist - Binnenkort organiseren muziekvereniging Voorwaarts en Pieksma samen Nieuw Talent, voor mensen die het mooi lijkt om een instrument te leren bespelen en samen muziek te maken. Je hoort vaak dat volwassenen zeggen: ''Ik zou willen dat ik vroeger een instrument had leren bespelen en het notenschrift had leren lezen''. Die kans is er nu bij muziekvereniging Voorwaarts. Deelnemers van elk niveau zijn welkom om mee te doen aan dit project.

Heb je vroeger al eens enige ervaring opgedaan met het bespelen van een blaasinstrument? Heb je nog nooit een instrument bespeeld maar wil je het heel graag leren? Kom dan meespelen in het nieuwe orkest. Muziekvereniging Voorwaarts leent je een instrument.

Guus Pieksma is dirigent bij verschillende muziekverenigingen in de provincie Friesland. Hij geeft muziekles en organiseert muziekprojecten. John Leenders is de dirigent bij Voorwaarts geeft muziekles en dirigeert verschillende muziekverenigingen en is actief met muziekprojecten.

Beide horen wel eens dat mensen een muziekkorps ouderwets vinden, maar eigenlijk is het helemaal van deze tijd, menen zijzelf. ''Samen musiceren heeft een sociale functie. Het verbindt, zowel de muzikanten als het publiek. Die functie is minstens zo belangrijk als het neerzetten van een muzikale prestatie. Veel mensen willen wel iets met muziek doen, maar vinden het spannend om in een ervaren orkest te stappen. Nu wordt deze drempel helemaal weggehaald'', aldus beide heren.

De repetities zijn gericht op het leren van de basisvaardigheden van het bespelen van het instrument en het samenspel. De ervaring leert dat deelnemers veel plezier beleven aan samen muziek maken. ''En het is ook nog eens erg gezellig,'' zegt het duo.

Zaterdagavond 25 januari om 19.30 uur begint de eerste repetitie van een traject van tien weken in het gebouw van muziekvereniging Voorwaarts op de Minckelerslaan 36a in Zeist. Guus Piekema introduceert deze clinic. Daarna beginnen de lessen/repetitie elke zaterdag van 14.00 uur tot 16.00 uur.

Voor meer informatie kun je terecht op www.voorwaarts-zeist.nl of per e-mail info@voorwaarts-zeist.nl of bellen met Rosa Cretier, tel. 030 - 6952070.