Tropische sfeer en exotische hapjes bij Daans Droom

Daniëlla Samsom opende eind augustus restaurant 'Daans Droom' aan de Prinses Marijkelaan in Kerckebosch. Aanstaande zaterdag organiseert ze een feest met hapjes en livemuziek. Ze nodigt alle Zeistenaren uit om kennis te komen maken met haar gezonde snacks en exotische keuken.

door Ellis Plokker

Zeist - Samson wil met het feest haar restaurant nogmaals introduceren. Ze vertelt dat het doel van haar restaurant Daans Droom is om mensen bij elkaar te brengen. "Want iedereen houdt van lekker eten." Ook wil ze jonge mensen de mogelijkheid geven hun talenten voor het voetlicht te brengen. Op het feest treden Marlies Stokkel en Frans-Jan Snoek op met keyboard, jonge talenten uit de buurt. Ook zangeres Lola Cedes uit Zeist verzorgt een optreden. Daarnaast zijn er hapjes en is er een vrolijke, tropische sfeer.

De Hindoestaanse Samson is in Amsterdam geboren en woont sinds 11 jaar in Zeist. Vroeger werkte ze in de sales, maar dat viel niet te combineren met de opvoeding van haar dochter. In Zeist is ze begonnen met koken, samen met haar dochter. Eerst vanuit een camper; afgelopen zomer maakte ze een nieuwe start en begon ze haar eigen restaurant. Samson: "Ik ben een echte ondernemer, in de zin dat ik heel creatief ben. Ik wilde iets doen waarbij ik mezelf kon blijven. En ik wil mensen met elkaar verbinden met dit restaurant."

Samson maakt exotische gerechten zoals roti, een soort platte pannenkoek die gevuld wordt met aardappel, groente en kip of tofu. Bara is een pittige snack, gevuld met vlees of groente. Daarnaast maakt ze pom, een van oorsprong Indisch gerecht dat in Suriname veel op feesten wordt gegeten en op zondag saoto soep. Ook voor vegetariërs en veganisten is er keus genoeg, alle gerechten zijn lactosevrij en ook glutenvrij eten behoort tot de mogelijkheden. Ze wil jongeren uitnodigen om te komen kijken en proeven, ook voor de lunch of een leuke snack. "Iedereen is welkom om aanstaande zaterdag te komen proeven en genieten."

De afhaalbar van Daans Droom is geopend van woensdag tot en met zondag van 12.00 tot 20.00 uur. Er zijn broodjes en complete gerechten met rijst, groenten en verschillende sauzen verkrijgbaar. Op zaterdagen is het restaurant geopend. Op maandag en dinsdag is het restaurant gesloten, maar catering of ontvangst van groepen is op die dagen wel mogelijk. Het feest is op zaterdag 25 januari met optredens vanaf 17.00 uur, Prinses Marijkelaan 5 in Zeist, in winkelcentrum Kerckebosch.

www.daansdroom.nl