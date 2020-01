Kunst Op Maat van Marie-Louise Oudkerk te zien in Driebergen

Kunstenares Marie-Louise Oudkerk uit Zeist exposeert vanaf 24 januari met KOM - Kunst Op Maat - aan de Hoofdstraat 212 in Driebergen.

Zeist - Na jaren experimenteren en lessen volgen, begon Marie-Louise 20 jaar geleden haar eigen kunstonderneming Frasam, genoemd naar haar moeder Frances en haar vader Samuel. Sindsdien schildert ze dag en nacht. Haar achtergrond heeft daar alles mee te maken: ''Ik heb veel geleerd van mijn ouders en ben geboren tussen de schilderijen. Mijn moeder heeft me als galeriehoudster de liefde voor beeldende kunst bijgebracht, mijn vader voor muziek.''

Rust, dat is een van de belangrijkste stijlkenmerken in haar werk. Beeldend kunstenaar Marie-Louise Oudkerk (61) schildert geen wilde doeken, maar zoekt haar inspiratie in harmonie. De compositie moet kloppen. Grote doeken zijn het meestal, abstracte kunst, veelal in aardse tinten. Haar werk laat zich moeilijk omschrijven. Haar steeds terugkerende thema's zijn taal, tijd en muziek.

Balans

Marie-Louise drukt in haar schilderijen haar intensieve gevoelsleven, haar hartstocht en gedrevenheid uit. Ze plaatst geometrische vormen in ruimtelijke samenhang en balans. Door haar kleurkeuze, half verborgen teksten, letters en cijfers, zorgvuldig gekozen lijnenspel en textuur, geeft ze haar kunstwerken een verstopt beleven en een verborgen warmte mee. Centraal in haar werk staat het zoeken naar evenwicht tussen emoties en gedachten. Dit vertaalt zich in nuances, in de gevoelswaarde van de kleurschakering en lineaire, bijna grafische composities in een strakke vaak rationeel aandoende ordening.

Ze componeert met het penseel, expressies en composities van de innerlijke vervlechting van herinnering en doorleefde fantasie.

"Mijn stijl is zoals mijn leven: een aaneenschakeling van gebeurtenissen die ogenschijnlijk onsamenhangend, soms chaotisch lijken, daar breng ik structuur in aan. Het overwinnen van dat immens grote witte doek, om vervolgens een eindeloze zoektocht aan te gaan naar de oplossingen die nooit voor de hand liggen. Het is een mooi en lang verhaal wat nooit eindigt en alle kanten op kan gaan, een confrontatie met mezelf, de tijd en de stilte van de eenzaamheid, die onontbeerlijk is voor een uiteindelijke creatie.''

Opening

Opening: vrijdag 24 januari om 19.30 uur. Openingstijden: 25 en 26 januari, 1, 2, 8 en 9 februari 14.00 - 17.00 uur.



wwwmarielouiseoudkerk.nl