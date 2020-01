Eigenaar Soerabaya staat nier af aan eigen vrouw

Wie ook blij is is Enrique, het 4-jarige zoontje van het echtpaar. (Foto: Maarten Bos)

Wie ook blij is is Enrique, het 4-jarige zoontje van het echtpaar. (Foto: Maarten Bos)

Sinds juni 2019 bestaat aan de 2e Dorpsstraat in Zeist het Indonesisch restaurant Soerabaya. Eigenaren zijn Rudi Ramelan (50) en zijn vrouw Nurul (32). Beiden zijn geboren in Soerabaya in Indonesië en hebben hun eetgelegenheid daar naar vernoemd. Maar onlangs was het eethuis zes weken gesloten. Reden: Rudi heeft in december een nier afgestaan aan zijn vrouw.

door Maarten Bos

Zeist - De bijzondere transplantatie vond op 8 december plaats in het UMC. Pas op op 16 januari konden de echtgenoten weer aan het werk.

Rudi: "In 2017 werd Nurul plotseling ziek. Het bleek dat haar nieren niet meer functioneerden. Zij moest aan de dialyse, slikte medicijnen en voelde zich vaak niet goed. Na lang overleg hebben we besloten dat ik een van mijn twee gezonde nieren aan haar zou afstaan. Het is goed mogelijk met één nier te leven, daarom wilde ik deze stap zetten. Het resultaat is verbluffend goed. Nurul voelt zich veel beter, krijgt minder medicatie en de resultaten van de na-onderzoeken zijn uitstekend".

Een nier afstaan is geen kleinigheid. Rudi: "We zijn een jaar lang onderzocht. Je moet gezond zijn en je mag bijvoorbeeld niet roken of diabetes hebben. Ik ben gestopt met roken. De operatie zelf duurde zeven uur en werd uitgevoerd door een specialist in het UMC. We hebben beiden veel napijn gehad en het gedwongen thuiszitten is ook niet leuk. Maar nu zijn wij opgelucht en heel blij".

Wie ook blij is is Enrique, het 4-jarige zoontje van het echtpaar. Rudi: "Toen wij in het ziekenhuis waren moest hij logeren bij een broer van mij. Dat is moeilijk voor zo'n kindje. Hij heeft af en toe gehuild en hij is heel gelukkig weer bij ons te zijn".

Zeistenaren kunnen weer eten halen, laten brengen of ter plekke nuttigen bij Soerabaya. Rudi: "Ik denk dat de mensen ons wel weer weten te vinden. We hebben heel wat kaartjes en bloemen gekregen".

In het UMC is iedere week een niertransplantatie. Maar dat een gezond persoon een nier afstaat is vrij uitzonderlijk. Rudi: "Ik zag er wel tegenop want ik had hiervoor zelfs nog nooit in een ziekenhuis gelegen. De nationale sport van Indonesië is badminton. Ik doe dat ook heel graag. Maar ik ben wel voorzichtiger daarmee dan voorheen, want met één nier is het toch verstandig om meer op te letten. Nurul heeft nu juist drie nieren, maar er is er maar één daarvan die goed functioneert".

Een nobele daad van Rudi. Het echtpaar is nu heel gelukkig met elkaar, hun zoontje en het restaurant.