Opening activiteitencentrum ADRA Share & Care

Huis ter Heide - ADRA Share & Care opent op zondagmiddag 26 januari op feestelijke wijze haar nieuwe activiteitencentrum in Huis ter Heide.Het voormalige scoutinggebouw op landgoed Oud Zandbergen is de afgelopen twee jaar met hulp van vrijwilligers en sponsors opgeknapt. Van 14.00 tot 17.00 uur is het gebouw te bezichtigen en is er doorlopend informatie over dit nieuwe initiatief.



Vanaf 10 februari worden er de eerste activiteiten georganiseerd, waaronder het delen van tweedehands spullen, workshops budgetvriendelijk koken en Nederlandse taallessen. ADRA Share & Care is het eerste binnenlandse project van hulp- en ontwikkelingsorganisatie ADRA, bedoeld om mensen met elkaar in contact te brengen zodat ze elkaar kunnen helpen.



Adres: Prins Alexanderweg 1d in Huis ter Heide. Aanmelden voor 24 januari via lydia@adrasharecare.nl. Meer informatie: www.adrasharecare.nl