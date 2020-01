Bezoek CvK in Vollenhove

Zeist - Commissaris van de Koning Hans Oosters (op de foto links midden aan de tafel) bracht vrijdag een werkbezoek aan wijk Vollenhove in Zeist. Hij had daar onder meer een ontmoeting met bewoner De Wit op de negende etage van de L-flat, de langste flat van Nederland. Hierna werd hij in een rondetafelgesprek met bijgepraat over de huidige problematiek van in deze wijk. Deze week stemde de gemeenteraad unaniem met het een investering van 3 miljoen euro in Vollenhove. Het werkbezoek was onderdeel Oosters' kennismakingstournee door de provincie Utrecht.

(Foto: Mel Boas)