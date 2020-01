Het Goede Doel heeft eigen signatuur

Aan de Johan van Oldenbarneveltlaan bestaat sinds een half jaar de nieuwste Zeister kringloopwinkel Het Goede Doel. Deze winkel heeft een geheel eigen signatuur en trekt dan ook weer eigen klanten.

door Maarten Bos

Zeist - De bezoeker treft bij Het Goede Doel alles aan wat in een kringloopwinkel verwacht kan worden (meubels, kleding, apparatuur enzovoorts) maar daarnaast veel christelijke boeken, jeugdboeken van christelijke auteurs, van vroeger en nu en veel publicaties rond het Koningshuis. Initiatiefnemer Kees Randewijk (66): "Mede daardoor weten de mensen ons goed te vinden en onderscheiden wij ons. We draaien uitstekend".

Kees vertelt: "Vroeger bestond er een activiteitenmarkt die plaatsvond bij de Nieuwe Kerk aan de Verlengde Slotlaan en die uitging van de Hervormde kerken in Zeist. Op een zeker moment waren er niet meer genoeg bestuursleden om die markt te organiseren. Ik vond dat heel jammer. Samen met Jan van den Berg ben ik gaan zoeken naar alternatieven. We kwamen er op uit dat we een kringloopwinkel wilden starten. We hebben toen onder meer alle kerkgenootschappen in Zeist aangeschreven. Er kwamen drie reacties: van de Bron in de Sionskerk, van de Stichting Woord en Daad en van Bridging Nations. Met Woord en Daad waren we vooral heel tevreden want die stichting heeft al 27 winkels en bracht dus veel expertise in".

Kees: "We hebben op dit moment zo'n zeventig vrijwilligers. Voor 80 procent zijn zij afkomstig uit de drie deelnemende organisaties. Zij werken gemiddeld een dagdeel per week en zijn voor 80 procent ouder dan 50 en vaak nog ouder. Wij hebben ook twee vrijwillige taxateurs. Iedereen werkt gratis en mede daardoor komen we uit de kosten. Met onze opbrengsten financieren wij de doelen van de drie organisaties.

Het geld wordt lokaal, nationaal en internationaal besteed. Denk bijvoorbeeld aan zending of ondersteuning van sponsorkinderen in de Derde Wereld. Er blijft niets aan de strijkstok hangen. We hebben goede contacten met de diakonieën en de inloophuizen in Zeist. Regelmatig voorzien we Zeistenaren die het krap hebben en bijvoorbeeld klant zijn bij de Voedselbank tegen een klein prijsje van een complete inrichting. We werken ook nauw samen met de Stichting Vila Velha die oud ijzer inzamelt om goede doelen te ondersteunen".

Belangstellenden kunnen Het Goede Doel vinden op de eigen website, facebook en marktplaats. Kees: "Jongeren gaan ons helpen om actiever te worden op de sociale media. We hebben ook een wegbreng- en ophaalservice. Voor het wegbrengen rekenen we wel iets en we stellen als voorwaarde dat er bij hoogbouw een lift aanwezig is. Onze vrijwilligers zijn namelijk zoals gezegd meestal al wat op leeftijd. Ons eerste half jaar is goed verlopen en we zijn vooral heel blij met onze uitstekende contacten in de buurt. Zo hebben we een heel goede klik met de Marokkaanse wijkbewoners".