1 februari openstelling gemeentearchief en Zeister Historisch Genootschap

Zeist - Zaterdag 1 februari is iedereen tussen 12.00 en 14.00 uur van harte welkom bij het Zeister Historisch Genootschap (ZHG) en het gemeentearchief van Zeist.

Locatie: Historisch Informatiepunt in de publiekshal van het gemeentehuis, Het Rond 1. Bij het Zeister Historisch Genootschap kun je

- vragen stellen over de geschiedenis van Zeist

- een verhaal kwijt over het verleden van Zeist

- een boek, document of voorwerp schenken voor de collectie

- informatie inwinnen over de activiteiten van het ZHG, of donateur worden

- één van de publicaties aanschaffen

Gemeentearchief

Ook het Gemeentearchief Zeist is zaterdag geopend, een historisch documentatiecentrum dat het archief van de gemeente Zeist beheert, maar ook particuliere archieven zoals die van kerken, verenigingen, bedrijven en particulieren. De uitgebreide bibliotheek heeft boeken over de geschiedenis van Zeist. Verder zijn er een krantenverzameling, veel foto’s en andere documentatie over Zeist.