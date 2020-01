Hoofdtrainer Co Peek kondigt vertrek aan bij SV Odijk

Odijk - Hoofdtrainer Co Peek van Voetbalvereniging SV Odijk heeft afgelopen week zijn vertrek aangekondigd bij de selectie, staf en het bestuur van SV Odijk. De reden dat Co Peek einde dit seizoen gaat stoppen is dat hij vindt dat het na drie jaar tijd wordt voor een andere trainer met ‘nieuwe inzichten’.

Co Peek is in seizoen 2017/2018 als hoofdtrainer door SV Odijk aangesteld voor het 1e en 2e herenteam van SV Odijk. In de jaren daarop is de selectie uitgebreid met jongere spelers en heeft Peek samen met zijn staf en de bestaande selectie ervoor gezorgd dat deze ‘jonge talenten’ een zachte landing kregen in het seniorenvoetbal van SV Odijk waardoor de selectie vrij snel doorgroeide naar een technisch hoger niveau. Dit allemaal onder begeleiding van Corpus O2 fysiotherapie om de fysieke gezondheid van de jonge spelers nauwlettend in de gaten te houden.

Het selectieteam van SV Odijk is aan het groeien en dat wil SV Odijk voortzetten. SV Odijk is dus opzoek naar een nieuw hoofdcoach en -trainer die de selectie verder gaat brengen. De voorzitter en coördinator senioren SV Odijk gaan de komende tijd gesprekken voeren en opzoek naar een geschikte kandidaat om deze selectie in het seizoen 2020/2021 verder op de kaart te zetten van het amateurvoetbal Midden Nederland.

Bel met vragen Coördinator Seniorenvoetbal SV Odijk: Michel van Roshum – 06 41 8888 08 of Voorzitter SV Odijk: Vincent de Wit – 06 24 98 94 02. Schriftelijke sollicitaties kunt u richten aan voorzitter@sv-odijk.nl