Albert Heijn De Clomp Zeist heropend

Zeist - Woensdag openden supermarktmanager Patrick Kalkhoven en zijn team hun nieuwe Albert Heijn in winkelcentrum De Clomp in Zeist. De supermarkt is ruim twee keer zo groot als de oude vestiging en heeft het nieuwste winkelconcept. Klanten vinden er een flink assortiment aan verse producten zoals groente, fruit, kant-en-klaarmaaltijden, brood, vleeswaren, kazen en borrelhapjes. Afrekenen kan snel met zelfscankassa’s.

“We krijgen nu al veel complimenten over onze nieuwe winkel”, zegt Patrick Kalkhoven. “Klanten waarderen het grote versaanbod, de ruime afdelingen en alle technische snufjes.” Al geruime tijd wordt het winkelcentrum De Clomp verbouwd. Het was daardoor niet altijd even gemakkelijk om boodschappen bij Albert Heijn te doen. De supermarktmanager is onder de indruk van het geduld en het begrip dat iedereen had. “Klanten leefden met ons mee en toonden zich betrokken bij onze winkel. Dat vind ik echt hartverwarmend.”

Vers

Al bij binnenkomst van de nieuwe winkel word je verrast met een wereld van verse groente en fruit. Met dry misting, een fijne verneveling van water, blijft alles langer vers. Zelfs als je geen zin of tijd hebt om lang in de keuken te staan, kun je hier toch gemakkelijk kiezen voor vers, gezond en lekker eten. “We hebben een brede selectie verspakketten, maaltijdboxen en kant-en-klaarmaaltijden”, vertelt de supermarktmanager. “Ook hebben we snoepgroente die je in elke gewenste hoeveelheid zelf kunt scheppen. En bij de citruspers tap je snel vers sinaasappelsap.”

Borrelplanken

Bij de bakkerij vinden klanten brood, zo uit de oven en taarten, taartjes, koek en bonbons. Voor ontbijt, lunch en borrel is er een extra uitgebreid aanbod aan vleeswaren, kaas, worsten, tapas, olijven, salades en andere borrelhapjes. Vers van de grill komen kippenvleugels, grillworst en gehaktballetjes. Die kun je warm ter plekke eten of koud mee naar huis nemen. Medewerkers staan klaar om te adviseren over de nieuwste smaken en om borrelplanken te laten proeven.

Technische snufjes

De winkel is met respect voor het milieu gebouwd. Gas wordt niet meer gebruikt en dat levert een forse energiebesparing op. Er is LED-verlichting en overal hangen grote beeldschermen met informatie over seizoensproducten en recepten. De winkel heeft zelfscan. Met de handscanner of de mobiele telefoon kunnen klanten tijdens het winkelen de producten zelf scannen of je scant de boodschappen in één keer bij de zelfscankassa. Als klanten bij de gewone kassa willen afrekenen, kan dat ook.

Feestelijke activiteiten

Op 27 januari is er een rondleiding voor klanten die graag een kijkje achter de schermen willen nemen. Kinderen kunnen op 29 januari meer leren over de winkel en de producten tijdens de ‘meewerkdag’. Meer informatie over beide activiteiten is in de winkel verkrijgbaar. “Op zaterdag 1 februari zorgt een barista voor gratis koffie”, aldus Patrick Kalkhoven.

Albert Heijn De Clomp is voortaan langer open, van maandag tot en met zaterdag van 8:00 tot 22:00 uur en zondag van 12:00 tot 18:00 uur. De winkel beschikt over gratis parkeergelegenheid.