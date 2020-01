5000ste cursist meldt zich bij KunstenHuis

Zeist - Afgelopen week werd bij het KunstenHuis een historische mijlpaal bereikt: de 5000ste cursist meldde zich aan. Voor het eerst in de geschiedenis van het KunstenHuis hebben zich in één cursusseizoen (2019-2020) meer dan 5000 cursisten ingeschreven. Daarmee is het KunstenHuis wat betreft cursistenaantal nu de grootste kunst educatieve instelling in de provincie Utrecht.

Cursist Saffiya (18 jaar) schreef zich in voor een danscursus bij Dansschool EDC, onderdeel van het KunstenHuis. Vlak voor de les Afrikaanse dans verraste Hester Adriaans, hoofd van de dansschool, haar met het bijzondere nieuws. De verrassing voor Saffiya en haar familie was compleet toen Hester namens het KunstenHuis de cursus eenmalig gratis aanbood, vanwege deze unieke gebeurtenis.

Saffiya: "Ik heb vroeger ook gedanst en ik miste het. Toen ben ik voor de lol een keer meegegaan naar een les Afro Bootcamp op woensdagavond bij het KunstenHuis." Het bewegen op de vrolijke klanken van Afrikaanse muziek viel bij Saffiya in de smaak en een proefles Afrikaanse Dans (14+) bij dansdocent Eva Scherpenisse, was toen snel geregeld.