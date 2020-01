Burgemeester Janssen leest voor op de Brede School

Woensdagochtend 22 januari werden de Nationale Voorleesdagen 2020 op Brede School Kerckebosch wel op heel bijzondere wijze ingeluid. Koos Janssen, de burgemeester van Zeist las namelijk op het voorleesfeest voor uit het prentenboek van het jaar 'Moppereend'.

Zeist - De jongste kinderen van de Brede school en hun ouders/ verzorgers waren hierbij aanwezig.

Alhoewel de ochtend wat mopperig begon door het slechte humeur van Moppereend, werd deze gelukkig vrolijk afgesloten. De burgemeester zocht tussen het lezen door steeds contact met de kinderen door interactief voor te lezen. Er werd dan ook vrolijk meegeblaft en -geknord met de dieren uit het boek.

Het voorleesfeest op de Brede school is een samenwerking tussen het in hetzelfde gebouw huizende kinderdagverblijf en peutergroep van Kind & Co en de kleutergroepen van de Montessorischool en de Damiaanschool Kerckebosch.

Tevens waren de voorleesconsulenten van bibliotheek Idea hierbij aanwezig. De Nationale Voorleesdagen 2020 vinden dit jaar nog plaats tot en met 1 februari.