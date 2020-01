Zangers gezocht voor project vrede en vrijheid

Zeist - In het kader van 75 jaar bevrijding zingt een koor onder leiding van Carlijn Budde, op enkele bijzondere plekken, liederen over vrede, verdriet en vreugde, vrijheid en verbinding. ''Thema's die ieder bekend zijn: zowel in de wereld als in ons zelf. Door te zingen maak je verbinding met jezelf: van daaruit kan je contact maken met de ander, de wereld, het onzegbare'', aldus Budde.

Repetities op donderdagavond, start 30 januari. Voor precieze data en uitvoeringen zie website: www.carlijnbudde.nl. Aanmelden via muziek@carlijnbudde.nl.