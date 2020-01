Boek & Film in Figi: 'Leave no Trace'

Will leeft een paradijselijk bestaan in Forest Park, een regenwoud in Portland, met zijn dertienjarige dochter Tom. (Foto: )

Maandagavond 10 februari wordt in Figi-bioscoop 'Leave no Trace' vertoond in de serie Boek & Film.

Zeist - Will leeft een paradijselijk bestaan in Forest Park, een regenwoud in Portland, met zijn dertienjarige dochter Tom. Door een misstap verandert hun leven voorgoed wanneer de autoriteiten hen uit hun verborgen woonomgeving haalt. Hierdoor moeten vader en dochter op zoek naar een nieuwe plek die ze hun thuis kunnen noemen.

De film is gebaseerd op 'My Abandonment' van Peter Rock. Filmjournalist Harry Peters, bekend van filmfestival 'Film by the Sea' en gespecialiseerd in film & literatuur gaat in de inleiding in op het boek, de schrijver, de film en de makers. Vervolgens wordt de film bekeken. Uitwisseling van opgedane kijkervaringen geeft mogelijkheid tot interessante gesprekken na afloop in Grand Café Figi.

Iedere bezoeker ontvangt via de e-mail een reader met uitgebreide achtergrondinformatie bij de film. 'Boek & Film' is een initiatief van Literair Zeist i.s.m. Bibliotheek Idea Zeist en Figi Bioscoop. Overige data en films zijn te vinden op: www.literairzeist.nl.

Aanvang: 19.30 uur. Kaartverkoop via figi.nl of bij de Figi bioscoopkassa. Losse kaarten 12,50 euro (indien voorradig).