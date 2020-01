Opdat wij herdenken

Zeist - Vrijdagavond werd in het bijzijn van burgemeester Janssen en Jens Bosman van de jongerenraad het monument 'Levenslicht' ontstoken in de Publiekshal van het gemeentehuis. Hiermee worden de 104-duizend slachtoffers van de Holocaust herdacht. Maandag 27 januari was het Holocaust Memorial day. Op deze dag 75 jaar geleden werd het concentratie- en vernietigingskamp Auschwitz bevrijd. Om de betrokkenheid van mensen in hun eigen gemeente te vergroten bij dit oorlogsverleden, is op verzoek van het Nationaal Comité 4 en 5 mei een tijdelijk lichtmonument ontworpen door kunstenaar en innovator Daan Roosegaarde: Levenslicht.

Vorige week woensdag werden al drie gedenkstenen onthuld voor het politiebureau. Op de stenen wordt gerefereerd aan de commandant van de LO/LKP Piet van den Top, Rudy Beeskow en er is een steen voor tien bevrijde Joden. Deze bijeenkomst werd georganiseerd door het Geheugen van Zeist. De verhalen achter de gebeurtenissen of bijzondere plekken zijn terug te vinden op hun website www.geheugenvanzeist.nl. (Foto: Mel Boas)