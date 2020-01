Hoe kan een Italiaans T-shirts merk zich in Nederland onderscheiden?

We laten je niet langer in spanning. Dit gaat natuurlijk over het merk Alan Red T-shirts. Wellicht ken je het merk, want het ligt in de grote warenhuizen van Nederlands. Tevens is het merk online te vinden bij verschillende websites, zoals overhemden.com.

Het Italiaanse T-shirt merk staat voor kwaliteit en menig man heeft er een aantal T-shirts van in de kast liggen? Benieuwd naar hoe het merk is opgericht, hoelang het al bestaat en hoe ze in Nederland voeten in de aarde hebben gekregen? Lees dan snel verder?

Hoe is het merk begonnen?

Het merk kent een lange geschiedenis. Alan Red is opgericht in 1940, Varese, Italië. Alan Red is opgericht door de organisatie Magir. De naam Alan Red komt van de eigenaar. Die heet namelijk Andrea Rossi - Rossi betekent red in het Engels en rood in het Nederlands. Andrea Red klinkt niet lekker in de volksmond, vandaar dat Andrea - Alan is geworden. Alan Red maakt kwalitatieve boxershorts en T-shirts. Alan Red onderscheidt onder andere door continue te blijven innoveren.

Hoe onderscheidt het merk zich ten opzicht van de concurrentie?

Om goed in kaart te brengen hoe Alan Red T-shirts zich onderscheidt ten opzichte van concurrentie worden er drie verschillende punten besproken;

Punt 1: de technologie die wordt gebruikt

Alan Red gebruikt de nieuwste technologie om de T-shirts te maken. Vorig jaar hebben ze de Silver Ion Technology toegepast. Met het inbrengen van Silver Ion Technology in de boxershorts en T-shirts, zullen je boxershorts en T-shirt als het ware zichzelf schoon houden. Althans een T-shirt wordt natuurlijk altijd enigszins vies. Maar de mate van viezigheid neemt wel af. De Silver Ion Technology is zeer effectief in het afweren van micro-organismen, zoals bacteriën en pathogenen. Daarnaast gaat het schimmelvorming tegen en beschermt het tegen onaangename geurtjes. Tevens is deze technologie volkomen veilig en milieubewust voor mens en dier.

Punt 2: de unieke producteigenschappen

De T-shirts van Alan Red zijn verkrijgbaar in verschillende kleuren. Je favoriete kleur zit er zeker bij! Alan Red denkt mee met haar klanten. Daarnaast heeft bijna elk product van Alan Red een unieke eigenschap. De T-shirts zijn opgedeeld in meerdere halzen, namelijk: Ronde hals, V-hals, diepe V-hals etc. Tevens maakt Alan Red onderscheidt tussen de lengte van de T-shirts. Bijna elk model is verkrijgbaar in een normale lengte en extra lange lengte. Hierdoor kan bijna iedere man terecht bij het merk. Ook de samenstelling van het materiaal kan per shirt verschillen. Zo maakt het merk shirts gemaakt van 100% katoen, maar als je een stretch shirt fijner vindt, kies je voor de samenstelling 93% katoen en 7% elastaan. Om al deze keuzes overzichtelijk te maken, heeft Alan Red de shirts specifieke namen gegeven. Een aantal voorbeelden zijn: Virginia, Derby, Oklahoma en Vermont.

Punt 3: de kwaliteit van de shirts

De kwaliteit van shirts en boxershorts wordt door menig man als zeer prettig ervaren. Alan Red denkt na over verschillende situaties omtrent het dragen van T-shirts en boxershorts. Hierdoor weet Alan Red wat de man lekker vindt om te dragen. De producten worden gemaakt in Italiaanse ateliers en geproduceerd van hoogwaardig katoen. Op deze manier kan Alan Red de kwaliteit waarborgen naar de klanten.

Alan red kun je samenvatten met drie eigenschappen; innovatief, oog voor detail en vooruitstrevend. De producten van Alan Red zijn gemaakt van fijne kwaliteit en (bijna) iedere man kan een product van Alan Red aan. Dit zijn de punten waarop Alan Red zich onderscheidt van de concurrentie. Ben na het lezen van dit artikel geïnteresseerd in een boxershort of T-shirt van Alan Red? Kijk dan een bij het merk op de website overhemden.com.