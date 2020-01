Apotheek stopt met avondopenstelling

Zeist - De sinds vorig jaar maart in het Diakonessenhuis in Zeist gevestigde apotheek stopt per 1 februari met de speciale openstelling in de avonduren. De apotheek blijft wel in de weekenden open tussen 16.00 en 20.00 uur. Aanvankelijk was de in het ziekenhuis gevestigde apotheek ook doordeweeks tot 20.00 uur open. Dit op verzoek van verschillende maatschappelijke organisaties.

In de praktijk blijkt de behoefte aan een avondopenstelling doordeweeks echter minimaal. Er komt dan gemiddeld niet meer dan één klant langs. Daarmee is het niet langer verantwoord de apotheek 's avonds open te houden. In de weekenden komen er gemiddeld tussen de tien en de twintig klanten langs. Hier lijkt wel sprake van een maatschappelijke behoefte. In de Poliklinische Apotheek in het Diakonessenhuis in Zeist kan iedereen medicijnen afhalen. Ook wie geen patiënt is in het ziekenhuis.

Vanaf 1 februari zijn de openingstijden: Ma t/m vrij: 8.30 – 12.30 uur en van 13.00 – 17.00 uur (met uitzondering van feestdagen). Za en zo: van 17.00 – 20.00 uur.