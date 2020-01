Nieuwkomers geholpen bij integratie

In het gebouw van de Biga sociale werkvoorziening aan de Thorbeckelaan houden verschillende organisaties kantoor. Een daarvan is Vluchtelingen Werk West- en Midden-Nederland (VWMN), locatie Zeist. Nieuwkomers uit Zeist die in Nederland mogen blijven en pas een woning hebben betrokken worden een jaar lang door VWMN begeleid bij hun integratie. Na dat jaar moeten ze zover zijn dat ze zelfstandig verder kunnen.

door Maarten Bos

Zeist - Niet iedereen heeft dat punt binnen een jaar bereikt. Voor verdere vragen kunnen personen die dat nodig hebben terecht bij een van de zes WegWijsCafés die Zeist telt. Om de vluchtelingen te helpen en te begeleiden bij het zetten van die volgende stap heeft VWMN samen met enkele andere instanties onlangs een nieuwjaarsbijeenkomst georganiseerd. Een groep van dertig betrokkenen kwam op 15 januari bijeen op de locatie Bigagebouw en bij het WegWijsCafé aan de nabijgelegen Johan van Oldenbarneveltlaan.

Annet Meeuws is teamleider bij VWMN locatie Zeist. Zij legt uit: "Wij hadden de nieuwkomers uitgenodigd om samen het WegWijsCafé te bezoeken en daarna de lunch te gebruiken in het gebouw van de Biga. Het was een groot succes. Wij hebben de mensen gewezen op de mogelijkheden die het Café biedt. Ze kunnen daar terecht met tal van vragen bijvoorbeeld over financiën, taalkwesties of de computer.''

''Ik moet er direct bij zeggen dat de WegWijsCafés door alle Zeistenaren bezocht kunnen worden. Ze zijn zeker niet alleen voor vluchtelingen bedoeld. Onze groep bestond uit personen die net het traject van een jaar bij ons hadden doorlopen. Onder de deelnemers waren ook leerlingen van NVA Taalschool, die lessen geeft in het Bigagebouw. En verder medewerkers van VWMN, NVA, Meander Omnium en WegWijsCafé".

Annet vervolgt: "Met de bijeenkomst hebben we bovendien geprobeerd om onderlinge ontmoetingen te laten plaatsvinden. WegWijs-integratieroute Zeist, het WegWijsCafé, Meander Omnium, NVA en VWMN hebben voor deze gelegenheid samengewerkt. We hebben de deelnemers ook nog geïnformeerd over andere activiteiten die in de buurt plaatsvinden. Dat is gebeurd door middel van een kleine voordracht. Ik kan wel zeggen dat we met alle nieuwkomers resultaat boeken, met de een meer dan met de ander. Het is goed dat ze er na het jaar begeleiding door ons niet plotseling helemaal alleen voor staan. Deze bijeenkomst heeft ze verder geholpen".

Inwoners van Zeist zijn alle donderdagen van 9.00 tot 12.00 uur welkom in het Wijkservicepunt Noord aan de Johan van Oldenbarneveltlaan 103 (tegenover de Jumbo), als ze vragen hebben over post, of geldzaken. Een afspraak maken is niet nodig. De hulp is gratis.