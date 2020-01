Paul van Vliet treedt op voor leden van ASZ

Zeist/Soest - Paul van Vliet treedt woensdag 12 februari speciaal op voor leden van de Algemene Seniorenvereniging Zeist. Locatie is theater landgoedtheater De Kapschuur van het Herman van Veen Arts Center op de Paltz in Soest.

Van Vliet zal dan voorlezen uit zijn laatste boek Brieven aan God en andere mensen. Vooraf neemt Cees Labeur hem een interview af. Daarna is er gelegenheid tot het stellen van vragen. De voorstelling begint om 15.00 uur en duurt met pauze tot 17.00 uur. Na afloop kunt u het boek van Paul van Vliet in de villa door hem laten signeren. U kunt het boek kopen bij een medewerker van de Zeister boekhandel Kramer & Van Doorn, die in de villa aanwezig is.

De kosten voor de voorstelling zijn voor leden € 25,00 inclusief het vervoer met de bus. Niet leden betalen € 30,-

U wordt om 13.45 uur verwacht op het parkeerterrein van het Hilton Hotel, Van Weerden Poelmanweg 4-6 in Soestduinen. Vandaar brengt een bus u naar de Paltz. Na afloop brengt de bus u weer terug naar het Hilton. Maximaal aantal deelnemers is 95.

Dringend verzoek dit te doen via de webshop op de website van ASZ, https://www.seniorenzeist.nl/ o.v.v. Paul. Je kunt dan betalen via Ideal. Uw betaling is tevens uw aanmelding.

In geval u geen internet heeft kunt u zich ook telefonisch aanmelden bij: Renée van den Boogert: 06 - 40 47 97 40. Na bevestiging kunt u het geld overmaken op rekening NL07 TRIO 0776 4873 37 t.n.v. Senioren Zeist o.v.v. Paul.