Holocaustherdenking in Den Dolder

Den Dolder - De Oranjevereniging / Comité 4 en 5 mei Den Dolder, in samenwerking met St. het Bezinningshuis en de Historische Vereniging Den Dolder, zorgde ervoor dat op 27 januari ook in Den Dolder stil gestaan werd bij de verschrikkingen van de Holocaust en alles waar de Holocaust voor staat.

Op het station wapperde de vlag van 75 jaar vrijheid. Er liepen een aantal figuranten rond in kleding van toen met koffertjes en deken, gereed om te gaan reizen. Zij stonden zo symbool voor het vertrek; het vertrek naar een kamp, het vertrek naar de Arbeidseinsatz, een transport, een evacuatie, vertrek naar een onbekende of ongewisse toekomst, vertrek uit deze wereld..

De figuranten beeldden de getuigen uit van de vervolgingen, deportaties en onderdrukkingen die synoniem staan met deze dag. Dit deden zij niet alleen door gekleed te gaan in de kleding van toen, maar met name door stilzwijgend kaartjes uit te delen aan reizigers. Op de kaartjes stonden in het kort oorlogsverhalen van dorpsgenoten. Het doel ervan was om een ieder even bewust te (kunnen) laten worden van deze dag en de betekenis van 75 jaar vrijheid.

Het stilstaan bij deze dag op deze wijze leidde tot verschillende reacties. Er waren mensen die stilzwijgend het verhaal aannamen. Anderen waren dankbaar en verrast voor deze creatieve en indringende wijze om te herdenken. Sommigen gingen tegelijk het gesprek aan en vertelden over de eigen ervaringen. Anderen waren verrast door de verhalen en waren zich niet bewust van sommige evenementen die op de kaartjes stonden. Er waren mensen bij die vanaf de weg de 75 jaar vrijheid vlaggen zagen wapperen, gestopt zijn en langs kwamen om te kijken hoe hier invulling aan gegeven werd. Er was ook een koppel waarbij de een zijn kaartje hardop voorlas, waarna zij haar kaartje hardop voorlas voor de ander. Beiden waren aangedaan door de inhoud. Iemand stelde: “Ja, belangrijk, veel mensen weten niet wat oorlog en vrijheid is; ik weet het van nabij”. Zijn verhaal: sinds 10 jaar Nederlander geworden. Zijn verleden laat zich raden.