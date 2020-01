Op de koffie met de Gouden Koets

Ouderen uit de wijken Kerckebosch en Hoge Dennen kunnen iedere dinsdagochtend koffiedrinken in ontmoetingscentrum Binnenbos. Als ze slecht ter been zijn, worden ze thuis opgehaald met de Gouden Koets. Vrijwilligers besturen de elektrische auto en begeleiden de ouderen.

door Ellis Plokker

Zeist - In de wijken Kerckebosch en Hoge Dennen wonen ongeveer 1100 ouderen (75-plussers) zelfstandig, van wie een groot deel in een isolement terecht dreigt te komen. Buurtbewoner Aloys ter Steege besloot anderhalf jaar geleden om samen met andere actieve wijkbewoners iets voor die mensen te gaan doen. Ze begonnen met het organiseren van laagdrempelige ontmoetingen. Sindsdien is er iedere dinsdagochtend Gouden Koffie in ontmoetingscentrum het Binnenbos, een inloop waarbij ouderen elkaar kunnen ontmoeten.

Ter Steege: "We denken dat eenzaamheid ontstaat door een gebrek aan saamhorigheid in de buurt. Daarom willen we die vergroten. We spreken ouderen op straat aan en vragen heb of ze zin hebben om koffie te komen drinken." Ter Steege, voorzitter van Stichting Vrienden van het Binnenbos, vertelt dat het doel van de stichting is om iets te doen aan de eenzaamheid van zelfstandig wonende ouderen.

Inmiddels komen er iedere week zo'n dertig mensen op de Gouden Koffie. In de doelgroep zijn mensen die slecht ter been zijn en niet zelfstandig lopend naar het Binnenbos kunnen komen. Brenda Emmen, coördinator van het ontmoetingscentrum, kwam met het idee om vervoer te organiseren om deze ouderen op te halen. Samen met Ter Steege zorgde ze ervoor dat de auto er kwam. Sinds september vorig haar halen vrijwillige chauffeurs ouderen op met de Gouden Koets. Voor de ouderen is het vervoer gratis. Mevrouw Stok is één van de ouderen die gebruik maakt van de Gouden Koets. Ze woont sinds anderhalf jaar in Zeist. Sinds ze wekelijks met de Gouden Koets naar op de koffieochtend in Binnenbos gaat, is ze niet eenzaam meer.

De Gouden Koets biedt ouderen ook de mogelijkheid om zelfstandig boodschappen te blijven doen of dat weer te gaan doen. Stichting Vrienden van het Binnenbos is een samenwerking aangegaan met Albert Heijn in winkelcentrum Kerckebosch. Op donderdagmiddag worden ouderen uit Kerckebosch of Hoge Dennen op eigen verzoek met de 'Gouden Koets'thuis opgehaald en naar AH gebracht. In de winkel staat een medewerker klaar om de nodige hulp te bieden. Info: https://www.meanderomnium.nl/binnenbos