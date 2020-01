nationaal militair museum is leukste uitje in utrecht

Het Nationaal Militair Museum (NMM) in Soesterberg is voor de tweede keer op een rij door ANWB-leden uitgeroepen tot het leukste uitje van de provincie Utrecht.

Soesterberg - "We zijn super trots dat we weer het beste uitje van Utrecht zijn", zei Jeroen Klaphake van de afdeling marketing & communicatie na de uitreiking. "We doen er alles aan om de dag van een bezoeker zo compleet mogelijk te maken. Om hier waardering voor te krijgen, is waar je het voor doet". Het Nationaal Militair Museum scoort, naast heel veel stemmen, op bijna alle onderdelen (prijs/kwaliteit, sfeer, personeel, faciliteiten en aanbod) de hoogste cijfers en werd daarmee winnaar van 2020. De zilveren award ging naar Klimbos Gooi-Eemland. De bronzen award was voor Fietsboot Eemlijn.

Het Nationaal Militair Museum (NMM) is het museum over de betekenis van de krijgsmacht voor Nederland in het heden, verleden en de toekomst. Het museum belicht deze betekenis aan de hand van verhalen, activiteiten en actuele exposities die je bijblijven. Naast zes themadelen waar met moderne museale presentaties het verhaal van de land- en luchtmacht wordt verteld, is er een enorme presentatieruimte waarin veel imposante collectiestukken zoals vliegtuigen.