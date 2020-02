Zorgcentrum De Horst zoekt ferme wandelaars

Huis ter Heide - Wandelclub 'Walk & Roll' van woonzorgcentrum De Horst in Huis ter Heide is naarstig op zoek naar wandelgrage vrijwilligers. Elke woensdagmorgen, van halfelf tot twaalf uur gaat de vrijwilligersgroep op stap met een aantal rolstoelgebonden bewoners van het zorgcentrum. De doorgaans hoogbejaarde rolstoelers zijn heel blij dat ze op deze manier weer eens een frisse neus kunnen halen. Sommigen van hen komen namelijk zelden of nooit buiten. Maar helaas kunnen ze vaak niet allemaal mee. Vanwege een tekort aan degelijke duwers bestaat er een flinke wachtlijst die alleen kan worden weggewerkt met de komst van nieuwe vrijwilligers.

Kunt u een rolstoel duwen en heeft u wat tijd over? Of wilt u eerst meer informatie? Dan nodigen we u graag uit om contact op te nemen met de vrijwilligerscoördinator van De Horst, Nadia Laili. Nadia is telefonisch bereikbaar op 06 - 48524798 en via de mail: Nadia Laili@ontzorgdwonen.nl