Erfgoed bewaren voor nu en later

Om het erfgoed te bewaren voor nu en de toekomst is in 2017 het Geheugen van Zeist opgericht. Elf historische organisaties werken sindsdien samen om de Zeistenaren kennis te laten maken met de lokale geschiedenis.

door Hetty Heijne

ZEIST - "Het Zeister Historisch Genootschap (ZHG) is een van de elf organisaties die eind 1951 opgericht is door Jonkvrouwe J.M.F. van de Poll", vertelt Flora de Vrijer, voorzitter van het ZHG. "De stichtster stond hiervoor een belangrijke collectie prenten en documenten af, afkomstig van haar familie. Zij vormt de basis voor de huidige collectie, die nog steeds groeit dankzij vele schenkingen en incidentele aankopen".

Sinds 2014 is het ZHG gehuisvest in het Gemeentehuis bij het Gemeentearchief. Iedereen die geïnteresseerd is in de geschiedenis van Zeist is elke dinsdag van 10.00 tot 12.00 uur (met uitzondering op Oudejaarsdag, Nieuwjaarsdag, een Kerstdag of Bevrijdingsdag) van harte welkom in de studiezaal van het Gemeentearchieff. De Vrijer: "Er kunnen diverse collecties, foto's en andere documentatie over Zeist geraadpleegd worden. Deze dagen zijn diverse bestuursleden van het ZHG aanwezig om verder alle vragen te beantwoorden.''

Voor degenen die niet de mogelijkheid hebben om op dinsdagen langs te komen is het ZHG aanwezig op de eerste zaterdag van de maanden februari, april, juni en september van 12.00 tot 14.00 uur; ook het Gemeentearchief is dan open. Op de eerste zaterdag in november wordt de jaarlijkse Sale gehouden met zowel eigen uitgaven van het ZHG als tweedehands boeken, dvd's en meer over Zeist. De openingstijd is dan 12.00 tot 14.00 uur.

Afgelopen zaterdag was de eerste zaterdagopening van het jaar die deze dag goed werd bezocht. Er werden veel vragen gesteld, van de achtergrond bij een ingelijst prentje van een oud poortje in Zeist tot vragen over 75 jaar bevrijding.

Heeft u ook een vraag voor het Zeister Historisch Genootschap? Mail dan naar info@zhg.nl, kijk op www.zhg.nl of kom langs op een van de openingsdagen. Het ZHG is gelegen in de studiezaal van het gemeentearchief aan Het Rond 1 in Zeist.

Op de website https://www.geheugenvanzeist.nl/ is veel te vinden over de geschiedenis van Zeist, Austerlitz, Bosch en Duin, Den Dolder en Huis ter Heide en de activiteiten van de zogenoemde erfgoedpartners. Zo kun je grasduinen in de Zeister kranten van 1864 tot 1946, genieten van historische journaals, webexposities bekijken en informatie downloaden waarmee je zelf op stap kunt.