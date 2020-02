Francis helpt inwoners geboorteland

Francis Taylor is afkomstig uit het Afrikaanse land Ghana en woont sinds 2018 in Zeist. (Foto: Maarten Bos)

Francis Taylor is afkomstig uit het Afrikaanse land Ghana en woont sinds 2018 in Zeist. (Foto: Maarten Bos)

Zeist kent vele bijzondere inwoners. En van veel verschillende nationaliteiten. Francis Taylor is een van hen. Hij is afkomstig uit het Afrikaanse land Ghana. Hij woont sinds 2018 in Zeist. Hij heeft een vrouw, Catherine, en drie heel jonge kinderen. Catherine is al veel langer in Nederland. Al van jongs af aan gaf Francis om zijn medemens. Nu hij in Nederland woont zet hij zich volledig in om mensen in zijn geboorteland die het nodig hebben te helpen. Hij doet dat via een organisatie, Touch Lives Organisation, die hij zelf heeft opgericht en die werkt vanuit Zeist.

door Maarten Bos

Zeist - Francis: "Ik probeer hier in mijn woonplaats allerlei goederen te verzamelen. Het gaat daarbij om kleding, Engelstalige boeken, schoolspullen, speelgoed of elektrische apparatuur. Ik krijg ook gelddonaties van Zeistenaren. Ik koop daarnaast zelf wel zaken. Vervolgens worden de spullen verscheept naar Ghana. Daar wordt de lading verspreid. Zelf reis ik twee keer per jaar naar mijn geboorteland. Ik bezoek dan met een volgeladen vrachtwagen drie grote steden in het land. Daar distribueer ik goederen. Het is een succesvol concept. Ik ben altijd zo'n drie weken van huis".

Weeshuizen

Francis legt verder uit: "In Ghana ondersteunen wij met geld en goederen drie groepen: kinderen, de jeugd en ouderen. Aan de jonge kinderen geven wij schoolspullen en ook speelgoed. Het gaat vaak om kinderen uit de weeshuizen. De oudere jeugd proberen we van straat te houden door ze naar de jeugdcentra te sturen en daar te helpen. We maken gebruik van bestaande centra, maar proberen op dit moment ook een eigen buurthuis te bouwen. De oudere mensen geven we medische voorlichting en we brengen ze als het nodig is naar ziekenhuizen. Daar betalen wij de ziekenhuiskosten. Ik ben altijd heel blij als ik in Ghana hier mijn krachten aan kan wijden".

Francis runt zijn organisatie samen met zijn vrouw. Hij heeft doordeweeks een baan in Utrecht en hij volgt Nederlandse taal- en geschiedenisles bij de NVA Taalschool in Zeist. Alle tijd die hij overhoudt gaat naar Touch Lives Organisation.

Francis en Catherine worden in hun werk erg gesteund door hun geloof. Ze bezoeken een evangelische kerk in de wijk waar ze wonen. Francis: "In Ghana werken we samen met Concern Mission Foundation. Die organisatie heeft de contacten ter plekke terwijl ik juist in Nederland actief ben. Zo kan het helpen het hele jaar doorgaan".

Het is sympathiek werk dat dit Ghanese echtpaar vanuit een Zeister flat verricht. Ze zijn blij in Nederland te zijn want ze zien hier een toekomst voor hun drie kinderen. Wie meer wil weten kan de website bezoeken (www.tlives.org) of bellen naar

tel. 06 - 84465222.