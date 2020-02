SWO Odijk zoekt penningmeester

Odijk - De penningmeester van S.W.O.Odijk heeft laten weten (na 15 jaar) dit werk aan een ander over te dragen. Het bestuur zoekt een geschikte kandidaat (M/VR.) hiervoor.

Jaarlijks moet het bestuur rekening en verantwoording afleggen bij het gemeentebestuur in verband met verstrekte subsidie. Zonder penningmeester zou S.W.O.Odijk niet kunnen voortbestaan. Een inwerkperiode is vanzelfsprekend en computerkennis is nodig. In mei/juni worden de eerste stappen gezet voor het nieuwe seizoen (september t/m april/mei).

Informatie kan worden gekregen bij de huidige penningmeester Jan Elissen via elissenjan1@gmail.com.