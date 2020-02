Lezersactie: win kaarten voor Enge Buren

Zeist – De drie mannen van Enge Buren zijn binnenkort in Theater Figi te zien met een afscheidstournee vol anekdotes, onthullingen en verhalen. En dan: 'Basta!'. Lezers van deze krant kunnen entreekaarten winnen.



Enge Buren is al sinds 1993 bij elkaar en de mannen spelen in de Nederlandse theaters vanaf 2004. Basta! is de achtste en tevens allerlaatste theatershow van het drietal. Enge Buren brengt muzikaal cabaret en bestaat uit drie multi-instrumentalisten die prachtig driestemmig zingen, een karrenvracht aan muziekinstrumenten bespelen en uitblinken in persiflages en karikaturen. Naast eigen composities lenen ze bekende popnummers en geven daar met absurdistische teksten en arrangementen een eigen draai aan. Het publiek wordt meegenomen op een wonderbaarlijke reis door de (pop)muziek en beleeft samen met Enge Buren hilarische en soms ontroerende momenten.

