Zeist - Maandagavond 9 maart presenteert burgemeester Koos Janssen van 19.30 tot 22.00 uur de workshop 'Raad zoekt Vrouw'. Met medewerking van alle politieke partijen wil hij vrouwen enthousiast maken voor de functie van raadslid. In maart 2022 kiest Zeist weer een nieuwe gemeenteraad.

De inwoners van een gemeente worden vertegenwoordigd door de gemeenteraad. Daarom is het van belang dat de raad een afspiegeling is van de gemeente. Van de inwoners van Zeist bestaat ruim de helft uit vrouwen. Van de gemeenteraad van Zeist is dat ongeveer 25%; 8 van de 33 om precies te zijn.

De workshop geeft inzicht in hoe de politiek en gemeente werken en wat een raadslid doet. Vrouwelijke raadsleden vertellen over hun raadslidmaatschap en politieke activiteiten. Je hoeft geen lid te zijn van een politieke partij om deel te nemen. Je kan je die avond oriënteren op het werk van een raadslid en ook informatie ophalen bij de verschillende politieke partijen die in Zeist actief zijn.

Zondag 8 maart Internationale vrouwendag

De gemeenteraad sluit met deze workshop aan op de Internationale vrouwendag. Dit jaar is het thema 'Vrijheid'. Al jarenlang strijden vrouwen voor zelfbeschikking, individuele rechten en vrijheid. Vrijheid van vrouwen dient niet onderhandelbaar te zijn maar een vanzelfsprekendheid.

Doe mee en geef je op

De workshop wordt gegeven in de raadszaal van het gemeentehuis, Het Rond 1, Zeist. Aanmelden kan via raadsgriffie@zeist.nl of via www.zeist.nl/raadzoektvrouw

Noot voor de redactie (niet voor publicatie):

Voor meer informatie kunt u ons op maandag t/m vrijdag tijdens kantooruren bereiken via het vijfcijferige telefoonnummer 14 030 en via persvoorlichting@zeist.nl. Buiten kantooruren zijn wij op dit e-mailadres bereikbaar.