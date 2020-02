Spelregels Hart van Austerlitz bekend

Austerlitze starters en mensen die zorg nodig hebben kunnen dit jaar terecht in een van de nieuwe woningen of appartementen in het Hart van Austerlitz. De belangstelling is groot, zo bleek op de informatieavond voor beide doelgroepen op 5 februari.

door Carol Dohmen

Austerlitz - Het begon met een droom. Wonen, zorg en voorzieningen voor en door de mensen uit Austerlitz, zodat mensen zich lang kunnen redden en niet het dorp uit hoeven wanneer ze echt zorgbehoevend worden. Deze droom wordt werkelijkheid. In het multifunctionele complex Hart van Austerlitz komen 40 woningen en appartementen voor verschillende doelgroepen. Hiervan zijn er 15 voor starters en 25 voor mensen met een zorgvraag.

Het project is een huzarenstukje op het gebied van burgerparticipatie en lokale vernieuwing. De lokale coöperatie Austerlitz Zorgt, Woonstichting NuVoorStraks, de gemeente en Woongoed Zeist hebben de handen ineengeslagen om te komen tot exclusief maatwerk. De belangrijkste vraag was steeds hoe de zaken zo te regelen dat lokale mensen steeds voorrang krijgen om voor een vrijkomende woning in aanmerking te komen. In het verleden is het te vaak gebeurd dat mensen op hoge leeftijd het dorp uit moesten voor een zorgwoning, nadat ze hun hele leven in Austerlitz hadden gewoond.

De zekerheid dat Austerlitzers met een hoge zorgbehoefte in hun dorp kunnen blijven wonen, is geregeld met een toewijzingsprocedure, die onder andere geënt is op beleid voor kleine kernen.

Kernbinding, zorgindicatie en kwetsbaarheid zijn de belangrijkste criteria. Als extra zekerheid is voor de zorgwoningen aan de onderkant van de vrije sector de lokale Woonstichting NuVoorStraks in het leven geroepen. Zo wordt voorkomen dat ze verdwijnen op de vrije markt. Woongoed Zeist verhuurt de appartementen voor starters en de zorgappartementen.

Sprekers van de betrokken partijen lieten plattegronden en tekeningen zien van de toekomstige woningen. De ruim 100 aanwezigen luisterden aandachtig naar de spelregels om voor een van de woningen in aanmerking te komen. Er waren weinig vragen over het gebruik van een nul-op-de-meter woning, maar de inschrijvingsprocedure kreeg wel veel aandacht.

De dorpsondersteuner beloofde iedereen te helpen met de inschrijving. De papieren formulieren waren op het eind van de avond op, maar dankzij eerdere activiteiten van Austerlitz Zorgt zijn ook bijna alle ouderen in het dorp digitaal vaardig.