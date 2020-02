Paddenwerkgroep Zeist-Noord in de startblokken voor amfibieëntrek

In de loop van februari gaat de paddentrek weer van start. De nieuwe paddenwerkgroep Zeist-Noord zal dan amfibieën gaan overzetten op De Dreef, de Jagersingel en de Lorentzlaan. Met ruim dertig kersverse vrijwilligers wil de werkgroep voorkomen dat padden, kikkers en salamanders massaal worden doodgereden. Meer vrijwilligers zijn nog steeds welkom.

door Mirjam Förch

Zeist - De werkgroep verzoekt automobilisten, fietsers en andere bestuurders om 's avonds voorzichtig te rijden op plekken met paddentrek.

In de periode van februari tot en met april trekken amfibieën van hun winterkwartier naar hun voortplantingswateren. Ze beginnen bij het invallen van de schemering en bij hoge temperaturen kunnen ze de hele nacht doorgaan. Vooral op vochtige, milde avonden en nachten zijn veel padden actief. In het dichtbevolkte land kruisen de trekroutes regelmatig wegen en straten. Veel dieren komen dan aan hun eind doordat ze worden overreden door een auto, fiets of brommer. Op de genoemde plekken in Zeist-Noord werden de afgelopen jaren veel padden, kikkers en salamanders doodgereden tijdens de voorjaarstrek. Om hier verandering in te brengen, nam een groepje dierenliefhebbers het initiatief om een paddenwerkgroep op te richten voor deze gebieden. De afgelopen maanden zijn zij druk bezig geweest met de werving van vrijwilligers en andere voorbereidingen op de trekperiode.

De ruim dertig vrijwilligers die zich hebben aangemeld,worden de komende tijd worden. Om de drie locaties alle avonden voldoende te bemensen, zijn meer overzetters nog steeds erg welkom. Het is laagdrempelig werk, waarvoor geen ervaring nodig is. De werkgroep werkt niet met roosters, dus vrijwilligers kunnen komen wanneer ze dat zelf willen.

Omdat Zeist een groene gemeente is met veel paddentrek is het onmogelijk om alle plekken te bewaken waar padden oversteken. Daarom verzoekt de werkgroep automobilisten en fietsers om de komende tijd 's avonds rustig te rijden en goed op te letten, met name als het regent of vochtig is. Plaatsen met veel paddentrek kunnen met de auto beter worden gemeden. Soms, maar niet altijd, zijn deze gemarkeerd met waarschuwingsborden.

Wil je de padden een handje helpen? Neem dan contact op met de werkgroep via paddenwerkgroepzeistnoord@gmail.com.