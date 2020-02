Nieuwe tijden Repair Cafe Austerlitz

Austerlitz - Vanaf 12 februari is het Repair Café in Austerlitz niet meer de eerste woensdag van de maand, maar de tweede woensdag van de maand. De nieuwe tijd wordt van half 5 tot half 6. De data van het Repair Café tot de zomervakantie zijn: 12 februari, 11 maart, 8 april, 13 mei, 10 juni en 8 juli. De locatie blijft hetzelfde: Dorpshuis/locatie Het Lokaal.

Het bezoek aan het Repair Café in Austerlitz is het laatste half jaar flink teruggelopen. Daarom gaan ze het komende half jaar naar een ander tijdstip: de tweede woensdag van de maand van 16.30 uur tot 17.30 uur. Zo krijgen ook Austerlitzers die op woensdagmiddag werken de gelegenheid om langs te komen.

In een uur is er vaak geen tijd om een apparaat of een kledingstuk te repareren. Dan neemt een van de vrijwilligers het mee naar huis om het daar te repareren. Men kan het dan bij hem of haar ophalen als het klaar is, of bij het volgende Repair Café op de tweede woensdag van de volgende maand, als er geen haast is.

Je betaalt alleen de kosten van onderdelen die mogelijk aangeschaft moeten worden. Daarnaast stellen de vrijwilligers een kleine bijdrage zeer op prijs.