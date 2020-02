Met de Volvo de hele wereld over

De 69-jarige Evert van Tellingen is in alle opzichten een echte Zeistenaar. Hij woont in zijn geboortehuis aan de Joubertlaan. Zijn familie woont daar al generaties lang. De woning werd in 1884 gebouwd door een Van Tellingen die aannemer was. Daarnaast is Evert een verwoed verzamelaar van alles wat met Zeist te maken heeft: ansichtkaarten, foto's en documenten. Kranten en historische verenigingen bezoeken hem regelmatig voor informatie en illustratiemateriaal. Maar Evert heeft nog een bijzondere hobby: klassieke Volvo's.

door Maarten Bos

Zeist - Evert: "Sinds jaren rijd ik een klassieke Volvo-wagen. In mijn geval is dat een Volvo Duett uit 1965. Mijn eerste auto in 1969 was trouwens ook een Volvo. Met die Volvo Duett ben ik lid van twee Volvo-klassiekersverenigingen. En in dat verband maak ik sinds 1995 grote autoreizen. In 1995 ben ik gestart met een autotrip naar de Noordkaap. We rijden dan altijd met een groep Volvobezitters. De auto's zijn allemaal klassiekers, zoals de Duett of de Kattenrug".

Memorabel

Evert vertelt verder: "Mijn twee meest memorabele reizen waren de Chinareis in 2008 en de Afrikareis in 2012. Naar China zijn we via de Baltische staten, Rusland, Siberië en Mongolië naar Noordelijk China gereden. We hebben de hele route met de auto afgelegd. De meeste deelnemers reden individueel en troffen elkaar dan 's avonds voor de overnachting. Maar eenmaal in China werden we verplicht in colonne te rijden.De autoriteiten daar wilden een oogje in het zeil houden. Het was fantastisch. We zijn onder meer in Beijing en bij de Chinese muur geweest. In Mongolië trof het ons dat de bevolking daar op een goede manier met hun dieren omgaat".

Everts vrouw Gerrie gaat ook vaak mee. Zij maakt dan foto's en stelt na afloop van de reis een fotoboek samen. Er is van iedere reis een apart boek. Evert: "Heel bijzonder was ook in 2012 onze reis naar Zuidelijk Afrika. Die hebben wij grotendeels zelf georganiseerd. Onze auto's werden verscheept naar Kaapstad. Wij vlogen daar naartoe. Vanuit Kaapstad zijn we via Namibië, Botswana en Lesotho uiteindelijk naar het Zuid-Afrikaanse Durban gereden. Daar gingen de auto's weer op een schip en vlogen wij terug. In Afrika kampeerden we veel in de vrije natuur. Daar en overal elders was de bevolking altijd heel vriendelijk. De mensen vinden het wel mooi zo'n verzameling oude auto's met een groep fanaten die erin rijdt".

Evert is nu 69. Hij zegt: "Als zich wat moois aandient maak ik gerust nog een reis". Hij heeft altijd in de woninginrichting gewerkt. Evert: "Zelfs nu doe ik dat nog. Mijn opa en vader werkten in dezelfde branche. Als ik op reis ga duurt zo'n tocht maximaal vier weken. Mijn zoon springt dan bij in het bedrijf. Ik heb een zoon en twee dochters". Op de bovenverdieping van zijn huis heeft Evert nog een kast vol speciale Volvomodelautootjes. Er zijn ook Dinky Toys bij, sommige nog met het originele doosje, iets dat verzamelaars altijd doet watertanden.