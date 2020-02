Melkchocolade geheim van 100-jarige An Vrancken

An Vrancken-de Hosson uit Odijk werd op 3 februari 100 jaar oud. Op haar verjaardag kreeg zij van haar kaartclubje een mooie beker met het getal 100 erop en een bos rode rozen met speelkaarten.

Odijk - Met veel gevoel voor humor wilde ze van het bestuur weten of het een wisselbeker is. Voorlopig mag ze de beker nog wel even in bezit houden. De volgende op de lijst is pas 96 jaar oud.

De vereniging Dorpsgenoten Odijk had een speciale verrassing voor haar georganiseerd in het wapen van Odijk. waarbij ook haar kinderen waren uitgenodigd.

Geheugentrainer

Mevrouw Vrancken volgt het nieuws nog uitgebreid, onder andere op haar Ipad, waarop ze ook dagelijks de opgaves van de Max Geheugentrainer doet. Haar kinderen en vriendinnen kregen van haar een mailtje over het bezoek van burgemeester Van Bennekom.

Haar tip voor iedereen die gezond oud wil worden: ''Je moet af en toe een stukje chocola eten." De burgemeester beloofde de aanbiedingen voor melkchocolade van de Albert Heijn scherp in de gaten te houden, zodat hij haar volgend jaar op haar 101ste verjaardag kan verrassen met een mooie melkchocoladereep.