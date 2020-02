Carnaval barst los in Ojik: volle agenda Rijnpinters

De Rijnpinters hebben een volle carnavalsagenda in het weekend van donderdag 20 tot en met dinsdag 25 februari. In dit carnavalsweekend worden er voor alle leeftijdscategorieën carnavalsactiviteiten gehouden.

Odijk - Donderdagavond 20 februari is er van 17.00 t/m 21.00 uur het Plus Carnaval stamppottenbuffet voor alle ouderen in de Leutbunker (dorpshuis van Ojik). Vrijdagavond 21 februari is de Caribische Carnavalsavond. Een extra feestavond in de Leutbunker, helemaal in thema van Prins Bright. Aanvang: 21:00 uur. Entree: € 5,-. (alleen vanaf 16 jaar).

Zaterdagmiddag 22 februari staat vanaf 14.00 uur de hele Lindenhof op zijn kop met allerlei attracties voor het Kindercarnaval. Entree: € 2,- per kind. Zaterdagavond 22 februari staat het Demasqué of gekostumeerd bal op het programma. De zaal is open vanaf 21.00 uur. Entree: € 15,- (entree vanaf 16 jaar).

Zondagochtend 23 februari begint de carnavalsdag traditiegetrouw met de Carnavalsmis in de St. Nicolaaskerk. De mis start om 10.00 uur. Zondagmiddag 23 februari start om 13.11 uur de Carnavalsoptocht, gevolgd door de Instuif XL in de Leutbunker (vrij entree voor iedereen).

Maandagavond 24 februari staat de Kinderdisco op het programma. De avond is van 18.30 uur tot 20.00 uur in de Leutbunker. Er zal limonade en snoep zijn voor de kinderen (vrij entree voor iedereen). Maandagavond 24 februari is de laatste avond in de Leutbunker in het hofje met het Kielenbal. Zaal is open vanaf 21.00 uur. Entree: € 8,-.